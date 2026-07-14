肉厚チキン×ガーリックバターが登場！松のやのこういうの好き

とんかつチェーン「松のや」は7月15日15時から、「肉厚チキンむねかつ」各種を発売します（松屋・松のや併設店では仕様が異なります）。
肉厚！チキンむねかつ定食が登場
松のやからガーリックがきいた夏の新メニュー。
▲肉厚チキンむねかつ定食 890円
鶏むね肉を丁寧に「しっとりやわらか」に仕込んだということ。さらに衣は、特製のパン粉でサクッと香ばしく揚げているとのことです。
味変ソースとして「ガーリックバターソース」付き。コク深く濃厚なバターに、パンチの効いたガーリックがガツンと効いた味わいだそうで、あっさりやわらかなチキンかつと相性抜群とうたいます。
看板商品の「ロースかつ」との相盛りなど、各種定食を展開します。また、単品の「肉厚チキンむねかつ」は590円、単品の「ガーリックバターソース」は150円で販売されます。
▲肉厚チキンむねかつ＆ロースかつ定食 1190円
▲肉厚チキンむねかつ＆唐揚げ定食 1190円
▲肉厚チキンむねかつ＆海老フライ1尾定食 1190円
▲肉厚チキンむねかつ＆海老フライ2尾定食 1390円
※松のや店舗、松のや・マイカリー食堂併設店舗でのメニュー。
ガーリックバターソースにそそられる
松のやのチキンむねかつは、あっさりとした味わいで、暑い日でもペロリと食べられる「驚きの食べやすさ」なんだとか。
なるほど。ただ、「あっさり」だけで終わらず、ガーリックバターソースをあわせていて、ガツンと攻めてきているのが松のやのいいところ。
チキンかつなので、とんかつと比べると頼みやすい価格帯です。こういうの、ついつい頼んじゃいそう！
・発売日：2026年7月15日
※記事中の価格は税込み
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