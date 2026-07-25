牛丼チェーンのうなぎ食べ比べ！ 吉野家・すき家・松屋・なか卯を実食

ごきげんよう、モグモグ担当のナベコです。もうすぐ土用の丑。今年の丑の日は7月26日（日）ですよ。

牛丼チェーン店のうなぎをチェックしてみました！

●吉野家

通年販売されている吉野家のうなぎ。実は毎年少しずつブラッシュアップされている、という話も取材で聞いたことがあります。

牛丼チェーンの中ではめずらしく、相い盛りメニューがなく、潔く「鰻重」だけで勝負しているのも特徴的。

食べてみると、うなぎが肉厚でふわやわ。タレが甘めで、ご飯をかっこめるようにいただけます。

・鰻重（一枚盛）1251円／テイクアウト1229円

・鰻重（二枚盛）2087円／テイクアウト2049円

●すき家

すき家は、トッピングのバリエーションが豊富。価格も980円からと手頃で、牛丼チェーンの中でも特にラインアップが充実しています。

ナベコ的には「うな牛」をチョイス。食べてみると、吉野家と比べてうなぎの風味が強めです。タレも、吉野家が甘めなのに対し、こちらは醤油の風味が立っています。

牛丼とうなぎも案外よくなじんでいて、違和感なく食べられました。長年販売されている定番メニューだけあって、よく考えられた組み合わせだと感じます。

・うな丼（並）980円

・うな牛（並）1190円

・おんたまうな丼（並）1050円

・おんたまうな牛（並）1260円

・山かけうな丼（並）1130円

●松屋

松屋の今年の注目は「ふわたまうな丼」。昨年まで販売していた「うな玉丼」を、さらにブラッシュアップしたメニューです。

「ふわたまうな丼」には、なんと追いダレも付属。小袋入りなので、好みに合わせて味を調整できます。

たまごは驚くほど厚みがあり、まるで厚焼きたまごをご飯にのせたようなボリューム感。

食べてみると、たまごの存在感が圧倒的。うなぎは主役というより、たまごを引き立てるアクセントのようにさえ感じられました。タレの味がご飯まで届きにくいと感じたら、付属の追いダレをかけるのがおすすめです。

一般的なうな丼とはひと味違う、斬新な一杯でした。

・うな丼 980円

・ふわたまうな丼 1180円

・うなぎコンボ牛めし 1180円

・うな丼ダブル 1680円

・ふわたまうな丼ダブル 1880円

・うなぎコンボ牛めしダブル 1880円

・うな丼トリプル 2380円

・ふわたまうな丼トリプル 2580円

・うなぎコンボ牛めしトリプル 2580円

●なか卯

なか卯は、毎年話題になる、うなぎ1本分をまるまる盛り付けた「うなぎ豪快盛」が注目。値段こそお高めですが、その名の通り大迫力です。

うなぎは炙りの香ばしさが際立ち、表面はカリッとした食感。錦糸卵のやさしい甘みも加わり、たまごに定評のあるなか卯らしい仕上がりです。

「うなぎ豪快盛」はご飯が大盛りですが、それでもうなぎに対してご飯が足りなく感じるほど。とにかくうなぎを思い切りかっこみたい人向けでした。

・うな重（並）980円

・特盛うな丼 1680円

・うなぎあいがけ親子丼（並）1280円

・牛すきうな重（並）1280円

・牛すき特盛うな丼 1980円

・うなぎ豪快盛 2280円



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