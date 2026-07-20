肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1500回
絶対に「熱湯禁止」です
話題の「冷しカップヌードル」を実食してわかったこと
2026年07月20日 11時45分更新
ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。今回紹介するのは、“冷水専用”の「冷しカップヌードル」。これ、実際どうなんでしょうか。
55年目で初！「熱湯禁止」のカップヌードル
日清食品は「冷しカップヌードル」2品を7月20日より発売しました。この記事の公開日と同日発売ですが、スーパーによっては発売前から棚に並んでいたので、お店で見かけて「これ、どうやって食べるの!?」と驚いた人も多いのではないでしょうか。
カップヌードル55年の歴史で初めて、「熱湯」ではなく「冷水」で戻して食べる商品。なお、日清食品に確認したところ、推奨されているのは冷蔵庫で冷やした5～10℃の水。常温の水でも調理自体は可能ですが、よりおいしく食べるなら冷水がおすすめとのことでした。
編集部にはひと足早くサンプルが届いたので、実際に食べてみました。
↑YouTube番組「アスキーグルメNEWS」（7月17日配信号）でも紹介しています。
実物をチェック！容器が違う・・・
ラインアップは「鶏塩レモン味」と「ピリ辛キムチ味」の2種類。定番のしょうゆ味やシーフードではなく、冷麺や冷やしラーメンを思わせる夏向けのフレーバーです。
価格はコンビニで307円前後（スーパーなどでは価格が異なる）。通常のカップヌードルより40円ほど高めです。
まず気が付いたのが容器。通常のカップヌードルより、プラスチック感の強い作りで、持った瞬間「ICE BOX」のカップのようだなと思いました。
ちなみにYouTubeでは「空洞がある」と話してしまいましたが、あとで確認したところ空洞構造ではありませんでした。触ると少しペコッとするので、そう感じてしまいました。
パッケージにしっかり記載されているのが、「熱湯禁止」の文字。
キャッチコピーではなく、本当に熱湯はNG。容器の性質上、熱湯を注ぐことはできないので、うっかり間違えないよう注意が必要です。
実際に作ってみた！冷水5分で完成
作り方は、冷水を注いで5分待つだけ。いつものカップヌードルがお湯で3分なのに対し、こちらは5分待ちます。
そうそう、食べる場所もちょっと考えどころ。コンビニではカップ麺用のお湯はもらえても、冷たい水をもらえることは基本ありません。外で食べるなら、冷たいペットボトルの水を一緒に買うのがよさそうです。
5分経ったので、まずは「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」からいただきます。
見た目は普通のカップヌードルですが、麺はいつもより細い。というより、平たく薄い印象。麺同士がまとまって絡みやすく、ズズズと口に入ってきます。食感はどこか駄菓子でおなじみの「ブタメン」を思わせる軽さ。
おお～、こう来るとはびっくり！
麺の歯切れはいいものの、いつものカップヌードルの麺とは少し違います。
スープはレモンの酸味やだしの旨みがしっかり立っていて、はっきりした味。冷水でも味がぼやけず、おいしいです。おそらく、かなり濃いめに設計されているんだろうな。
たぶん、常温の水で作ると味がぼやけてしまいそう。そこは食べてみて「なるほど」と思いました。
続いて「ピリ辛キムチ味」。
こちらも麺は同様で、細くてズズズとまとまって入ってきます。うん、辛くておいしい。
思っていた以上にキムチがしっかり。酸味も効いてて、トマトキムチスープのようにさっぱりした味わいです（実際にトマトパウダーは使用されていました）。ニンニクの旨みもあって、どんどんと食べ進んじゃいます。
しいていえば、レモン味のほうが涼やかで好みでしたが、こっちもガツンと辛めなのが好印象。どちらもさっぱりいただけて、人気が二分しそうです。
新製法「コールドリハイド製法」って？
2種類食べてみてわかったのは、冷水でも味がぼやけることなく、しっかり満足感のある味わいに仕上がっているということ。ただし、麺は、ふだんのカップヌードルとはちょっと違います。別物です。
それも当然。水で戻すために、麺そのものが特許取得済みの新製法「コールドリハイド製法」を用いた専用設計になっています。
詳しい仕組みは企業秘密ですが、問い合わせたところ、「冷水でも短時間で均一に戻る油揚げ麺を実現した技術」とのこと。油やでんぷんなどを工夫しているそうです。
とはいえ、やはり麺はいつものカップヌードルとは食感が異なります。普段の麺を期待すると、少し拍子抜けするかもしれません。ですが、冷たいスープとの相性や食べやすさなど、全体のバランスはとても良し。さすがカップヌードルブランドと言えるところですよ。
長めにおくと麺がふっくらしてくる
そして、食べていて気付いたことがもうひとつ。
写真を撮りながら食べたので、10分ほど放置してしまったところ、麺の厚みが増し、つるみもアップ。やはり時間が長いほうが、水分率が上がってくるみたいです。
5分で十分食べられますが、麺のつるみを期待するなら、少し長めに待ってみるのもアリかもしれません。
また、再度になりますが、絶対に熱湯は使ってはいけません！ 容器が違うので、大変なことになってしまうかも。
2026年、夏の思い出として
価格は通常のカップヌードルより少し高めですが、新機軸のユニークな商品。冷たい麺というと、つけ麺や冷やし中華が定番ですが、汁気のある冷たいラーメンをここまで手軽に食べられる商品は意外とないですよね。
定番商品として定着するかどうかは、今後の売れ行き次第でしょうね。どうだろうな～。55年の歴史で初めて登場した"熱湯禁止"のカップヌードル。2026年の夏を象徴する話題の商品として、一度は試してみてほしいです！
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1200回
グルメ牛めし「松屋」が松屋銀座に正式出店 1390円の牛めし、近所の松屋と食べ比べてみた
-
第1150回
グルメ松屋、終売していた「生姜焼き」復活！マヨ20gでうれしい、790円から
-
第1149回
グルメ薄い、だがそれがいい！松屋「豚ネギ塩丼」100円値下げして登場
-
第1147回
グルメマクドナルドのチキンバーガー、最近攻めてる！新作もマジ辛
-
第1146回
グルメファミマやりおる。スコーン×クロワッサンの背徳感がすごい Afternoon Teaコラボ
-
第1145回
グルメファミマ×Afternoon Teaに初のお酒！ 「シャルドネティーサワー」はどんな味かしら？
-
第1140回
グルメ具なし「どん兵衛」さん、ウマイのはわかった。具を入れてくれ
-
第1139回
グルメ丸亀製麺「冷やし明太クリームうどん」が優勝すぎた！食べて確信、これは売れる
-
第1138回
グルメ海老デカっ！モス「海老エビフライバーガー」今年はさらに豪快に
-
第1137回
グルメ松屋またやってしまった！「チミチュリ×厚切りポーク」想像の3倍クセ強
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月24日号）
-
-