ポテト100円引き！ マクドナルド12日間限定　Lなら最大150円おトク

マクドナルドは、8月17日～28日の期間「マックフライポテト」Mサイズ・Lサイズをいずれも特別価格250円で販売するキャンペーンを開催します。

マクドナルドのポテト

M100引き、L150円引き！

マクドナルドで継続的に開催している、定番商品をおトク価格で販売する「トクニナルド」企画の一環。今回、12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズは通常価格350円～、Lサイズ400円～のところ、250円の同一価格で販売します（通常価格は店舗により異なる）。

▲マックフライポテト Mサイズ：250円（通常350円～）

▲マックフライポテト Lサイズ：250円（通常400円～）

Lサイズは最大150円引きとなります。

対象は単品購入のみで、販売時間は午前10時30分から閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで）。デリバリーや一部店舗は対象外です。

Lサイズがめっちゃオトク！

お盆明けにスタートする本キャンペーンは、Lサイズだと最大150円おトクです。期間中は「L一択」と考える人も多くなりそう。

夏休み期間という人は、友人や家族とシェアして楽しむのもよさそうですね。



・開始日：2026年8月17日

・終了日：2026年8月28日

※記事中の価格は税込み

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