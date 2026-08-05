【本日から】銀だこ100円引き！3日間限定の祭り

毎年恒例、銀だこのイベントが今年も開催されます！
築地銀だこは、8月5日から「銀だこ祭り」イベントを開催。7日までの3日間限定で、たこ焼100円引きを実施します。
対象商品は創業以来人気No.1という「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）。
●「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）
持ち帰り：702円 → 602円
店内飲食：715円 → 615円
（※8月5日～7日）
対象は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）です。
さらに、8月9日にスタンプ2倍など第2弾以降のキャンペーンも用意されています。
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※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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