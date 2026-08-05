【本日から】銀だこ100円引き！3日間限定の祭り

毎年恒例、銀だこのイベントが今年も開催されます！

築地銀だこは、8月5日から「銀だこ祭り」イベントを開催。7日までの3日間限定で、たこ焼100円引きを実施します。



対象商品は創業以来人気No.1という「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）。

●「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）

持ち帰り：702円 → 602円

店内飲食：715円 → 615円

（※8月5日～7日）

対象は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）です。



さらに、8月9日にスタンプ2倍など第2弾以降のキャンペーンも用意されています。



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※記事中の価格は税込み

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