地味にうれしい！吉野家に「金目鯛の煮付け」定食、ご飯おかわり無料

牛丼チェーン「吉野家」は本日7月27日から、「牛金目鯛の煮付け定食」を期間限定で販売開始しました。
吉野家に金目鯛の煮付け、牛とのセットも
吉野家から金目鯛を使用した、新しい"魚定食"が登場。金目鯛の定番料理「煮付け」を、何度も試作を重ねながら開発したのだとか。
▲牛金目鯛の煮付け定食 899円
ふっくらと煮上げた金目鯛の煮付けと、牛丼にも使用している牛煮肉を一緒に楽しめる定食。甘辛い醤油ベースの煮汁がしみ込んだ金目鯛は、ご飯との相性も抜群といいます。
なお、定食のご飯増量・おかわりは無料です（一部店舗をのぞく）。
▲金目鯛の煮付け定食 789円
金目鯛の煮付けをメインに楽しめる定食も用意されています。こちらも、定食のご飯増量・おかわりは無料。
朝食では鮭→金目鯛へ変更可能
朝食メニューでは、焼魚（鮭）を無料で塩さばへ変更できるほか、プラス77円で金目鯛の煮付けへ変更することも可能です。
なお、「牛金目鯛の煮付け定食」はテイクアウトには対応していません。また、一部店舗では販売しないほか、店舗によって価格が異なる場合があります。
実は魚メニューもどんどん出てきている
これはありがたい！
リリースによると、吉野家では「年間を通して、お客さんに牛肉だけでなく魚メニューも楽しんでもらいたい」という想いから、本メニューを開発したそうです。
実際、吉野家では「牛鮭定食」「牛さば定食」といった魚定食をレギュラーメニューとして展開しているほか、今年5月には期間限定で「ほっけ」を販売するなど、魚メニューを少しずつ充実させています。5月7日の公式リリースには、「今後も魚と牛肉を組み合わせたメニューを順次展開していく予定」と記載がありました。
牛肉をガッツリ食べたい日もあれば、今日は魚がいいなという日もあります。吉野家でそんな選択ができるようになってきたのは、地味なようでうれしい！
甘辛い煮汁をご飯にちょっとしみ込ませながら食べたら、それだけで満足できそうです。
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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