地味にうれしい！吉野家に「金目鯛の煮付け」定食、ご飯おかわり無料

牛丼チェーン「吉野家」は本日7月27日から、「牛金目鯛の煮付け定食」を期間限定で販売開始しました。

吉野家に金目鯛の煮付け、牛とのセットも

吉野家から金目鯛を使用した、新しい"魚定食"が登場。金目鯛の定番料理「煮付け」を、何度も試作を重ねながら開発したのだとか。

▲牛金目鯛の煮付け定食 899円

ふっくらと煮上げた金目鯛の煮付けと、牛丼にも使用している牛煮肉を一緒に楽しめる定食。甘辛い醤油ベースの煮汁がしみ込んだ金目鯛は、ご飯との相性も抜群といいます。

なお、定食のご飯増量・おかわりは無料です（一部店舗をのぞく）。

▲金目鯛の煮付け定食 789円

金目鯛の煮付けをメインに楽しめる定食も用意されています。こちらも、定食のご飯増量・おかわりは無料。

朝食では鮭→金目鯛へ変更可能

朝食メニューでは、焼魚（鮭）を無料で塩さばへ変更できるほか、プラス77円で金目鯛の煮付けへ変更することも可能です。

なお、「牛金目鯛の煮付け定食」はテイクアウトには対応していません。また、一部店舗では販売しないほか、店舗によって価格が異なる場合があります。

実は魚メニューもどんどん出てきている

これはありがたい！

リリースによると、吉野家では「年間を通して、お客さんに牛肉だけでなく魚メニューも楽しんでもらいたい」という想いから、本メニューを開発したそうです。

実際、吉野家では「牛鮭定食」「牛さば定食」といった魚定食をレギュラーメニューとして展開しているほか、今年5月には期間限定で「ほっけ」を販売するなど、魚メニューを少しずつ充実させています。5月7日の公式リリースには、「今後も魚と牛肉を組み合わせたメニューを順次展開していく予定」と記載がありました。

牛肉をガッツリ食べたい日もあれば、今日は魚がいいなという日もあります。吉野家でそんな選択ができるようになってきたのは、地味なようでうれしい！

甘辛い煮汁をご飯にちょっとしみ込ませながら食べたら、それだけで満足できそうです。

※記事中の価格は税込み