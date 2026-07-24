【本日】ステーキのどん、4378円食べ放題がリニューアル！ メイン10品に

ステーキのどんで、一部店舗で食べ放題をやっているって知っていましたか？ 100分制

4378円でステーキやハンバーグを食べ放題できるプランです。



その「どん食べ放題」が7月24日にリニューアルしました！

価格は従来から据え置きのまま、メイン料理4品を追加。新しく、牛ジューシーステーキ、豚ハラミステーキ、ホタテグリル2ヶ、エビグリル3ヶが加わりメイン10品が食べ放題の対象となりました。

また、選べるソースにニンニク味噌ダレ、にんにく塩だれが追加され、8種類から選べるようになりました



さらに、「富士見店」「星の宮店」の2店舗を新たに開催店舗へ追加し、実施店舗は9店舗へ拡大しています。



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＜どん食べ放題＞

・一般：4378円

・65歳以上：3828円

・小学生：1320円

・小学生未満：無料



※100分制（ラストオーダーは初回提供から70分後）。ドリンクバー・スープバー付き。



内容：

メイン料理は、「激アツステーキ」「ミスジ切落し」「牛ジューシーステーキ」「豚ハラミステーキ」「ハンバーグ」「チーズインハンバーグ」「カットチキンステーキ」「カットタンドリーチキン」のほか、「ホタテグリル」「エビグリル」もラインアップしています。



ソースは「ポン酢ソース」「テリヤキソース」「秘伝バター醤油ソース」「トマトガーリックソース」「デミグラスソース」「どん辛ソース」「ニンニク味噌ダレ」「にんにく塩だれ」など全8種類。



このほか、自家製ビーフシチューやガーリックライス、サラダ、デザートなども用意されています。



■実施店舗

小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）、環七梅島店（東京都）、浦和三室店・的場店（埼玉県）、新前橋店（群馬県）、富士見店（埼玉県）、星の宮店（栃木県）など計9店舗。

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店舗によって開催曜日・時間が異なるため、利用前に各店舗の開催スケジュールを確認しておくと安心です。



4378円でステーキやハンバーグを好きなだけ楽しめる「どん食べ放題」。今回のリニューアルでメニューがさらに充実し、お肉をがっつり食べたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※記事中の価格は税込み