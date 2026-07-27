「ミラノ風ティラミス」「ミラノ風チーズドルチェ」を発売
「ミラノ風」って何？ ローソン新作ティラミスを食べて確かめた
2026年07月27日 18時30分更新
こんにちは、モグモグウーマンのナベコです。
ローソンは7月28日より「ミラノ風ティラミス」「ミラノ風チーズドルチェ」を発売します。28日の夕方ごろから店頭に並びますよ。
ローソンに「ミラノ風ティラミス」「チーズドルチェ」
オシャレな雰囲気の新作スイーツですが、見てまず気になったのが「ミラノ風」というネーミング。
ティラミスって、もともとイタリアのお菓子ですよね。それなのに「ミラノ風」と言われると、「え、普通のティラミスと何が違うの？」と気になってしまいました。某イタリアンレストランのメニューみたい。
食べてみた！
編集部にひと足早くサンプルが届いたので、実際に食べてその味わいを確かめてみましたよ。
▲ミラノ風ティラミス 373円
商品特徴としては、マスカルポーネチーズを使用した、濃厚ながらも軽やかな口どけのティラミス。エスプレッソを使用しているそうです。
ふんわりとしたティラミスクリームが花びらのように盛り付けられています。
スプーンで口に運ぶと、マスカルポーネの爽やかなコクと、コーヒーが染み込んだビターなスポンジが重なります。あ、なるほど。しっかり「コーヒーの味」。
エスプレッソを使用しているだけあって、コーヒーの存在感はかなりしっかり。マスカルポーネに対して、コーヒーが染みたスポンジの割合も十分あって、チーズのまろやかさに負けないほろ苦さが口の中に広がります。
コンビニやスーパーで買うティラミスは、クリームとスポンジがなじんで全体的になめらかなものが多い気がしますが、「ミラノ風ティラミス」は層ごとの味わいがはっきり。なによりコーヒーのビターさをしっかり感じられて、少し大人向けでしたよ。
ちなみに、原料にはアルコールが含まれるそうです（アルコール分1％未満）。
▲ミラノ風チーズドルチェ 343円
ミルク感のあるチーズケーキに、甘酸っぱいベリーソースを合わせたスイーツです。
一言でいうと、つまり「チーズケーキ」なのですが、とろけるようになめらかなチーズ生地とベリーソースが重なり、きめ細かい仕上がり。やわやわ食感で、まるでカフェで出てくるデザートのよう。
底にはクッキーが敷かれていて、サクッとした食感がアクセントになりました。チーズとベリーソースの酸味が心地よく、暑い日でも軽やかに食べられます。
結局「ミラノ風」の意味は分からなかった……
「ミラノ風」の正体は最後まで分かりませんでした（笑）。
ただ、「ミラノ風ティラミス」は一般的なコンビニティラミスよりもコーヒーの存在感が際立ち、「ミラノ風チーズドルチェ」も丁寧でなめらかな食感が印象的。どちらもコンビニスイーツとは思えないような、上品な仕上がりでした。
「ミラノ風」の意味は公式には説明されていませんが、そんな"ちょっと特別感"を意識したネーミングなのかもしれません。あくまで私の仮説ですが。
28日から登場するので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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