【本日】ココイチ×ちいかわスタート！スプーン置きフィギュアなど限定グッズがもらえる

カレーハウスCoCo壱番屋は、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」キャンペーンを本日7月16日にスタートします。
ココイチ×ちいかわ
ステッカー・フィギュアがゲットできる
7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたキャンペーン。期間中、対象のコラボメニューの注文で、オリジナルステッカーやオリジナルフィギュアがもらえます。
具体的には、「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」の注文で、オリジナルステッカーがプレゼント。
「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」の注文で、オリジナルスプーン置きフィギュアがゲットできます。
■キャンペーン① ステッカーがもらえる
（対象メニュー）
「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」1210円
島の形をイメージした“島盛り”のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入っています。オリジナルピック付き（フィギュアはつかない）。
オリジナルステッカーが全4種からランダムで1枚付きます。
■キャンペーン② フィギュアがもらえる
（対象メニュー）
7月16日～8月6日
「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」
8月17日～8月31日
「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」
各495円
オリジナルスプーン置きフィギュアがランダムで1個付きます。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類が用意されています。
SNSキャンペーンなども開催！
そのほか、全メニュー対象でオリジナルグッズが当たるレシート応募キャンペーンや、公式Xのフォロー＆リポストでオリジナルスプーンが当たるキャンペーンも開催されます。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください！
第1弾
・終了日：2026年8月16日
第2弾
・終了日：2026年8月31日
※記事中の価格は税込み
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