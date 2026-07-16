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【本日】ココイチ×ちいかわスタート！スプーン置きフィギュアなど限定グッズがもらえる

2026年07月16日 10時55分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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ほしすぎ！

　カレーハウスCoCo壱番屋は、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」キャンペーンを本日7月16日にスタートします。

ココイチ×ちいかわ
　ステッカー・フィギュアがゲットできる

　7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたキャンペーン。期間中、対象のコラボメニューの注文で、オリジナルステッカーやオリジナルフィギュアがもらえます。

　具体的には、「ココイチ×映画ちいかわ　オリジナル島カレー」の注文で、オリジナルステッカーがプレゼント。

　「ココイチ×映画ちいかわ　コラボドリンクセット」の注文で、オリジナルスプーン置きフィギュアがゲットできます。

■キャンペーン①　ステッカーがもらえる

（対象メニュー）
「ココイチ×映画ちいかわ　オリジナル島カレー」1210円

　島の形をイメージした“島盛り”のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入っています。オリジナルピック付き（フィギュアはつかない）。

オリジナルステッカー

　オリジナルステッカーが全4種からランダムで1枚付きます。

■キャンペーン②　フィギュアがもらえる

画像はコラボドリンクセット マンゴーラッシー

（対象メニュー）
7月16日～8月6日
「ココイチ×映画ちいかわ　コラボドリンクセット マンゴーラッシー」
8月17日～8月31日
「ココイチ×映画ちいかわ　コラボドリンクセット レモンスカッシュ」
各495円

オリジナルスプーン置きフィギュア

　オリジナルスプーン置きフィギュアがランダムで1個付きます。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類が用意されています。

7月16日～8月6日　4種

8月17日～8月31日　4種

SNSキャンペーンなども開催！

　そのほか、全メニュー対象でオリジナルグッズが当たるレシート応募キャンペーンや、公式Xのフォロー＆リポストでオリジナルスプーンが当たるキャンペーンも開催されます。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください！

公式Xをフォロー＆リポストで、「ココイチ×映画ちいかわ」のオリジナルスプーンが当たる

第1弾
・終了日：2026年8月16日
第2弾
・終了日：2026年8月31日

※記事中の価格は税込み

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