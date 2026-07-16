【本日】ココイチ×ちいかわスタート！スプーン置きフィギュアなど限定グッズがもらえる

カレーハウスCoCo壱番屋は、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」キャンペーンを本日7月16日にスタートします。

ココイチ×ちいかわ

ステッカー・フィギュアがゲットできる

7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたキャンペーン。期間中、対象のコラボメニューの注文で、オリジナルステッカーやオリジナルフィギュアがもらえます。

具体的には、「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」の注文で、オリジナルステッカーがプレゼント。

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」の注文で、オリジナルスプーン置きフィギュアがゲットできます。

■キャンペーン① ステッカーがもらえる

（対象メニュー）

「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」1210円

島の形をイメージした“島盛り”のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入っています。オリジナルピック付き（フィギュアはつかない）。

オリジナルステッカーが全4種からランダムで1枚付きます。

■キャンペーン② フィギュアがもらえる

（対象メニュー）

7月16日～8月6日

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」

8月17日～8月31日

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」

各495円

オリジナルスプーン置きフィギュアがランダムで1個付きます。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類が用意されています。

SNSキャンペーンなども開催！

そのほか、全メニュー対象でオリジナルグッズが当たるレシート応募キャンペーンや、公式Xのフォロー＆リポストでオリジナルスプーンが当たるキャンペーンも開催されます。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください！

第1弾

・終了日：2026年8月16日

第2弾

・終了日：2026年8月31日



※記事中の価格は税込み