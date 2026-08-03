辛っっ！ ローソン限定「激辛チキンラーメン」は容赦なしだった

「夏は辛いものを食べたくなります。」そう。うだるような炎天下の日、冷房がきいた部屋で食べる辛いものがたまらない。できれば頭が真っ白になるくらい激辛がいい。

そんな風に思っていたら、ローソンから激辛商品が届きました。

ローソン「辛すぎチャレンジ」で

限定チキンラーメンが登場

ローソンでは、8月4日から「辛すぎチャレンジフェア」を開催。スナック菓子やカップ麺など異なる辛さを楽しめる計5品を発売します。

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ちょ、コワッ…ローソン「辛すぎチャレンジ」激辛からあげクンも

編集部には発売に先駆けて一部商品のサンプルが届きました。今回試したのは「日清食品 チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」です。

●日清食品「チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」

ローソン 8月4日発売／321円

日清食品の「チキンラーメン」を激辛仕様にアレンジしたカップ麺で、ローソンの「からあげクン」とコラボしたパッケージになっています。

商品説明によると、「チキンラーメン」の味わいをベースにした激辛スープに、唐辛子の刺激的な辛さと、ニラ・キムチの風味による旨みを加えたとのこと。

辛さレベルは日清基準の5段階で最高の「5」。パッケージには「唐辛子入れすぎたわ・・・」と、無慈悲なこわもてバージョンのひよこちゃんがつぶやいています。

ナベコは辛いものがけっこう好きなほう。それでも、このパッケージを見た瞬間は少し身構えました。

ローソンも日清食品も、定番商品は幅広い人に向けた味づくりをする印象があります。一方で、こうしたキャンペーン商品では、ときどき何かを度外視したような攻めた商品を出してくることも。今回もそんな予感がヒシヒシとしました。

少しだけ警戒しつつも、よっしゃと食べてみます。

食べてみる……やっぱり攻めていた！

具材には刻み唐辛子が入っています。わりとざく切りで、見た目からしてなかなか刺激的です。

お湯を注いで5分。仕上げに添付の「激辛キムチオイル」をかけます。

ううう。赤いオイルで「大丈夫かな？」という気に。

麺はおなじみのチキンラーメンのウェーブ麺。チキンラーメンって、麺自体に味が染みているから、麺だけ食べてもおいしいんですよね……。

そんなことを思いながらひと口すすると、「カラッ～!!」。

強烈な唐辛子の刺激が一気に押し寄せます。

激辛商品って、辛さばかりが前に出て、旨みやコクを感じにくいのもあるじゃないですか。こちらはさすがチキンラーメン。ベースにはしっかりとチキンラーメンらしい旨みがあって、ちゃんと「辛ウマ」です。

なのに、最終的には唐辛子の存在感が圧倒的。「激辛キムチオイル」らしいキムチの酸味も感じますが、それ以上にカッカッと喉や舌を刺激する唐辛子の強さが勝っています。

言い訳をすると、実はナベコ、唇に口内炎ができていました。いかんせん、その部分があやうい。激辛好きとしては「これくらい平気」と言いたいところですが、今回は早々に路線変更です。

たまごをカップ麺に落としてみました。

実はパッケージには、「たまご＋からあげクン」を加えてもおいしいと紹介されています。からあげクンとのコラボは、パッケージだけでなくアレンジにも意味があったんですね。

今回はからあげクンを用意していなかったので、たまごだけ。それでも辛さがぐっとまろやかになり、コクもアップ。ここで初めて、スンドゥブのようなキムチの旨みも感じられるようになりました。「これはうまい！」と、その後はどんどん箸が進みます。

麺重量80g、たまごを落とせばおいしくいただける……！

キムチの白菜やニラに加え、ゴロッとした鶏ミンチも入っています。食感のある具材が多く、食べ応えもしっかり。

麺の内容量は80gで、通常の袋入りチキンラーメン（麺85g）に近いボリューム。カップヌードル ビッグほどではありませんが、十分満足感があります。

口内炎のせいもあって、そのままでは完食できなかった「チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」（悔しい……）。「この手の商品は攻めているかも」という最初の予感は見事に的中。さすが激辛フェアです。

褒めたいのは、この辛さが実はとても分かりやすいこと。花椒のシビレや複雑なスパイス感ではなく、ひたすら唐辛子で押してくるタイプです。だから、たまごを加えたり、ご飯と合わせたりすれば、ちゃんと飼いならせる辛さ。気持ちよく汗をかけます！

正直、人は選びます。でも、フェア商品だからこそ実現したような、この振り切りっぷりは評価されるべきですよね。こういう「やりすぎました！」みたいな商品に出会えるのも、キャンペーンの醍醐味ですよね。

辛いもの好きなら、8月4日以降はローソンでぜひチェックを。なお、本商品はナチュラルローソンでも販売されるそう。食べるなら、ちょい足し用のたまごと、できればからあげクンもお忘れなく！

※記事中の価格は税込み

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