979円でローストポーク×ロースカツ！ かつやの豪快合い盛り

とんかつチェーン「かつや」は、「ローストポークとロースカツの合い盛り丼」「ローストポークとロースカツの合い盛り定食」を8月17日に発売します。

かつや「ローストポーク×ロースカツ」

ローストポークとカツの、二つの食感を一皿で楽しめる期間限定メニューです。

▲ローストポークとロースカツの合い盛り丼

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

看板メニューのサクサク食感「ロースカツ」と、低温調理でしっとりジューシーに仕上げたという「ローストポーク」の、異なる食感の豚肉が主役。

シャキシャキとした食感のねぎと、キレのある特製醤油ダレを合わせ、「ボリュームがありながらも最後までさっぱり」と食べられるよう仕上げているのだとか。

▲ローストポークとロースカツの合い盛り定食

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

丼、定食の2パターンで用意。それぞれ、温たま付のメニューも登場します。いずれもテイクアウト可能です。

▲(温たま付)ローストポークとロースカツの合い盛り丼

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

▲(温たま付)ローストポークとロースカツの合い盛り定食

通常店舗：1199円／券売機店舗：1200円

豚をWで楽しめて979円～

かつやの合い盛りメニューは豪快な内容が多く、登場するたびに話題になりますが、今回もローストポークとロースカツという大胆な組み合わせで目を引きます。価格は979円～と、1000円以内で選べます。

個人的には温たま付を選んで、ビジュアルをさらに盛りたいところ。ローストポークとロースカツという異なる食感を、まろやかな温たまにまとめてもらう意味でもめっちゃそそられます！



・発売日：2026年8月17日

※記事中の価格は税込み

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