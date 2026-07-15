うなぎもカツも！かつや新作「うなぎ×ロースカツ」そんなのアリ!?

とんかつチェーン「かつや」は「うな玉丼」と「うな玉とロースカツの合い盛り丼」を7月17日より発売します。

かつや流の「うなぎ」が登場

土用の丑に向けたうなぎメニューを用意。

ふんわり玉子とともに楽しむ「うな玉丼」と、さらにロースカツとうなぎを合い盛りにした欲張りメニュー「うな玉とロースカツの合い盛り丼」をラインアップします。

甘辛いタレが染みたうなぎと、とろける玉子の相性は抜群といいます。

▲うな玉丼 990円（通常店舗・券売機店舗）

▲うな玉とロースカツの合い盛り丼 1320円（通常店舗・券売機店舗）

テイクアウトも可能です。

▲うな玉丼弁当 972円（通常店舗）／990円（券売機店舗）

▲うな玉とロースカツの合い盛り丼弁当 1296円（通常店舗）／1320円（券売機店舗）

うなぎもかつも、贅沢！

ボリューム満点のメニューが度々話題になるかつやならではの、うなぎ。特に「うな玉とロースカツの合い盛り丼」は、うなぎもカツも大胆に盛り込んでいて、「そんなのアリ？」とツッコミたくなります。

ともかく贅沢！ 話題性十分で、期間中に食べて自慢したくなりますね！

・発売日：2026年7月17日

※記事中の価格は税込み