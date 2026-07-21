大きくて人気！からやまの「からあげ」が値下げで118円に！【1週間限定】

「からやま」は、7月24日～30日の7日間限定で「夏の感謝祭」を開催しますよ。

大ぶりのからあげが1個118円に（持ち帰り）

からやまは2014年に誕生したからあげ定食専門店です。大ぶりのからあげで人気。店内飲食のほか、持ち帰りもできますよ。実は、とんかつチェーン「かつや」とのコラボレーションで立ち上がった経緯もあります。

今回の感謝祭では、「単品からあげ」が店内121円、持ち帰り118円の特別価格で提供されます。

▲カリッともも（1個）

店内：通常165円→121円

持ち帰り：通常162円→118円

▲極ダレからあげ（1個）

店内：通常176円→121円

持ち帰り：通常173円→118円

人気定食4品もセール

また、人気の定食4品を税込通常価格から160円引きで販売。こちらも、店内飲食と持ち帰り、両方に対応します。

▲からやま定食（4個）

カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き

店内：通常935円→759円

持ち帰り：745円

看板商品の「カリッともも」4個に、ご飯とみそ汁が付いた定番メニュー。

▲油淋鶏定食

カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き

店内：通常979円→803円

持ち帰り：788円

「カリッともも」4個を油淋鶏仕立てで味わえる定食。

▲チキン南蛮定食

カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き

店内：通常1045円→869円

持ち帰り：853円

チキン南蛮ソースで楽しめる人気メニュー。

▲ねぎおろしからあげ定食

カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き

店内：通常1067円→891円

持ち帰り：874円

ねぎとおろしでさっぱり味わえる定食。

※持ち帰りは弁当仕様（みそ汁は付きません）。

専門店のからあげが118円はうれしい

ナベコも「からやま」のからあげをよく利用しますが、大きくて食べ応えがあり、専門店ならではのクオリティなので、時間がたってもおいしく食べられる印象です。

店内で楽しめる定食が特別価格になるのもうれしいですが、持ち帰りのからあげがお得になるのも実はポイント！ おかずの一品になりますよ！

感謝祭は1週間限定なので、気になる人は足を運んでみましょう～！

・開始日：2026年7月24日

・終了日：2026年7月30日



※記事中の価格は税込み