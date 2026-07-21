大きくて人気！からやまの「からあげ」が値下げで118円に！【1週間限定】

「からやま」は、7月24日～30日の7日間限定で「夏の感謝祭」を開催しますよ。
大ぶりのからあげが1個118円に（持ち帰り）
からやまは2014年に誕生したからあげ定食専門店です。大ぶりのからあげで人気。店内飲食のほか、持ち帰りもできますよ。実は、とんかつチェーン「かつや」とのコラボレーションで立ち上がった経緯もあります。
今回の感謝祭では、「単品からあげ」が店内121円、持ち帰り118円の特別価格で提供されます。
▲カリッともも（1個）
店内：通常165円→121円
持ち帰り：通常162円→118円
▲極ダレからあげ（1個）
店内：通常176円→121円
持ち帰り：通常173円→118円
人気定食4品もセール
また、人気の定食4品を税込通常価格から160円引きで販売。こちらも、店内飲食と持ち帰り、両方に対応します。
▲からやま定食（4個）
カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き
店内：通常935円→759円
持ち帰り：745円
看板商品の「カリッともも」4個に、ご飯とみそ汁が付いた定番メニュー。
▲油淋鶏定食
カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き
店内：通常979円→803円
持ち帰り：788円
「カリッともも」4個を油淋鶏仕立てで味わえる定食。
▲チキン南蛮定食
カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き
店内：通常1045円→869円
持ち帰り：853円
チキン南蛮ソースで楽しめる人気メニュー。
▲ねぎおろしからあげ定食
カリッともも4個、ご飯・みそ汁付き
店内：通常1067円→891円
持ち帰り：874円
ねぎとおろしでさっぱり味わえる定食。
※持ち帰りは弁当仕様（みそ汁は付きません）。
専門店のからあげが118円はうれしい
ナベコも「からやま」のからあげをよく利用しますが、大きくて食べ応えがあり、専門店ならではのクオリティなので、時間がたってもおいしく食べられる印象です。
店内で楽しめる定食が特別価格になるのもうれしいですが、持ち帰りのからあげがお得になるのも実はポイント！ おかずの一品になりますよ！
感謝祭は1週間限定なので、気になる人は足を運んでみましょう～！
・開始日：2026年7月24日
・終了日：2026年7月30日
※記事中の価格は税込み
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