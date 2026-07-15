【本日スタート】マクドナルド「ナゲット」15個がセール、10個より安いよ

マクドナルドは本日7月15日から「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売するキャンペーンを開催します。
「チキンマックナゲット 15ピース」は、通常価格740円からのところ、8月11日までの4週間、250円引きで提供されます。
▲チキンマックナゲット 15ピース 特別価格490円（通常740円～）
なお、今回はマクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を展開。期間中の「チキンマックナゲット 15ピース」は、ポケモンデザインの特別パッケージで提供されます（なくなり次第終了）。
また、同時に期間限定ソース「チーズカレーソース」「うま塩ガーリックソース」も登場。ソースは単品（50円～）でも購入できます。
■ナゲット10ピース買うより15ピースが安い
なお、「チキンマックナゲット」5ピースは通常290円。つまり10ピース（290円×2
＝580円）より、15ピース（490円）のほうが100円も安いという計算です。少し不思議ですが……。
ナゲット5ピースで物足りないかも、という時は15ピース選ぶとお得感高いですよ。もちろん友人とのシェアにも使いやすいです。夏はずっとナゲパできる！
※記事中の価格は税込み
・終了日：2026年8月11日
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