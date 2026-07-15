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8月11日まで

【本日スタート】マクドナルド「ナゲット」15個がセール、10個より安いよ

2026年07月15日 11時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　マクドナルドは本日7月15日から「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売するキャンペーンを開催します。

　「チキンマックナゲット 15ピース」は、通常価格740円からのところ、8月11日までの4週間、250円引きで提供されます。

▲チキンマックナゲット 15ピース　特別価格490円（通常740円～）

　なお、今回はマクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を展開。期間中の「チキンマックナゲット 15ピース」は、ポケモンデザインの特別パッケージで提供されます（なくなり次第終了）。

「フシギダネ」「ヒトカゲ」「ゼニガメ」をはじめとするポケモンたちがデザイン

　また、同時に期間限定ソース「チーズカレーソース」「うま塩ガーリックソース」も登場。ソースは単品（50円～）でも購入できます。

「チーズカレーソース」はカレーのスパイスにチーズのコクを合わせた、まろやかでクリーミーな味わい

「うま塩ガーリックソース」は、ねぎとにんにくの風味を効かせた塩ベースのソース

■ナゲット10ピース買うより15ピースが安い

　なお、「チキンマックナゲット」5ピースは通常290円。つまり10ピース（290円×2
＝580円）より、15ピース（490円）のほうが100円も安いという計算です。少し不思議ですが……。

　ナゲット5ピースで物足りないかも、という時は15ピース選ぶとお得感高いですよ。もちろん友人とのシェアにも使いやすいです。夏はずっとナゲパできる！



※記事中の価格は税込み


・終了日：2026年8月11日

 

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