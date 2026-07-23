かっちかちやで！ 凍らせて飲む「ラテ氷」がおいしい

「クラフトボス シャリシャリラテ氷」をご存じでしょうか。サントリービバレッジ＆フードが展開する、凍らせて楽しむペットボトル入りラテシリーズです。

昨年発売された「カフェラテ」に加え、今年は新フレーバー「塩バニラ」が登場。カフェやファストフード店のシェイクでも定番のバニラ味に、塩をアクセントとして加えた夏向けのフレーバーです。

■クラフトボス シャリシャリラテ氷 塩バニラ 440mlペットボトル、280円

「塩バニラ」は4月に発売。発売時にサンプルをいただき、冷凍庫で保管していたのですが、今年は6月頃までそれほど暑くなく、なかなか出番がありませんでした。

そして7月後半。ようやく「これは今しかない！」という暑さになったので、実際に飲んでみます。

飲み頃は“シャカシャカ”音がするタイミング

冷凍庫から取り出したら、少し置いて周りが溶け始めるのを待ちます。その後、ボトルをシェイクし、中でシャカシャカと音がするようになれば飲み頃です。

振りながら飲むことで、中身が均一なシャーベット状になり、まるでフラッペのようなシャリシャリ食感に。ペットボトル飲料を自宅で凍らせて楽しむ人もいると思いますが、この商品は中味の配合を工夫することで、一気に水っぽくならず、シャリシャリとした食感が長く続くようになっています。

さっそく「塩バニラ」を飲んでみました！

濃厚なバニラの風味に、アクセントの塩味が加わることで甘さが引き締まり、後味は意外とすっきり。シャリシャリ食感も相まって、暑い日でもどんどん飲み進められます。

実際に、時間がたってもシャリシャリ感が続き、しかも味が薄くなったようにも感じません。少しずつ変化する食感を、長く楽しめました。

まるでフラッペをペットボトルに閉じ込めたようで画期的。猛暑日に冷凍庫へ常備しておきたくなる、夏ならではのおいしさでしたよ。

※記事中の価格は税込み