110円、大切り銀鮭＆大とろも！ はま寿司「旨ねた夏祭り」開催

「はま寿司」は、7月14日から「はま寿司の旨ねた夏祭り」フェアを開催します。
はま寿司の夏祭り！大切り銀鮭が110円
フェアの注目は、110円で登場する「三陸産 大切り銀鮭」と「大切りびんちょうまぐろ大とろ」。
▲三陸産 大切り銀鮭 110円
▲大切りびんちょうまぐろ大とろ 110円
大切り銀鮭は、柔らかな身とコクのある味わいが特徴。大切りびんちょうまぐろ大とろは、ビンチョウマグロの中でも脂がのった“はらも”を使用しています。
また、「ベーコンマヨ軍艦」「野沢菜昆布軍艦」も110円で提供されます。
▲ベーコンマヨ軍艦 110円
▲野沢菜昆布軍艦 110円
このほか、「きすの天ぷら握り」「なすの揚げびたし握り」「いかげそ」など、夏らしい期間限定メニューも登場します。
▲きすの天ぷら握り 176円
▲なすの揚げびたし握り 176円
▲いかげそ 176円
サムギョプサル風つつみや宮崎県産うなぎも
「至福の一貫」シリーズでは、厚切り豚バラ肉をサムジャンとサンチュで味わう「野菜と食べるサムギョプサル風つつみ」と、大切りのウナギを使用した「宮崎県産 大切りうなぎ」が販売されます。
▲野菜と食べるサムギョプサル風つつみ 319円
▲宮崎県産 大切りうなぎ 319円
サイドメニューには、豚骨や魚介のうまみに高麗人参や竜眼、田七人参、大棗などを合わせ、唐辛子や花椒で仕上げた「特製麻辣（マーラー）ラーメン」が登場。「サクもちじゃがいもチヂミ」や「うなぎの肝串（2本）」もそろいます。
デザートでは、はまカフェラボから、苺の果肉入りソースとバニラアイスを合わせた「ストロベリードーナツ バニラアイスのせ」が登場します。
▲特製麻辣（マーラー）ラーメン 506円
▲サクもちじゃがいもチヂミ 319円
▲うなぎの肝串（2本） 429円
▲ストロベリードーナツ バニラアイスのせ 363円
公式Xでキャンペーンも実施
夏の季節感たっぷりのメニューがそろう、はま寿司の「旨ねた夏祭り」。110円で楽しめる大切りネタは特に注目です。
なお、フェア開催を記念して、はま寿司公式Xでは抽選で3000円分のお食事優待券が当たるキャンペーンも実施されます。
※一部店舗では価格が異なります。
※記事中の価格は税込みです。
・開始日：2026年7月14日
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