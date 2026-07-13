110円、大切り銀鮭＆大とろも！ はま寿司「旨ねた夏祭り」開催

「はま寿司」は、7月14日から「はま寿司の旨ねた夏祭り」フェアを開催します。

はま寿司の夏祭り！大切り銀鮭が110円

フェアの注目は、110円で登場する「三陸産 大切り銀鮭」と「大切りびんちょうまぐろ大とろ」。

▲三陸産 大切り銀鮭 110円

▲大切りびんちょうまぐろ大とろ 110円

大切り銀鮭は、柔らかな身とコクのある味わいが特徴。大切りびんちょうまぐろ大とろは、ビンチョウマグロの中でも脂がのった“はらも”を使用しています。

また、「ベーコンマヨ軍艦」「野沢菜昆布軍艦」も110円で提供されます。

▲ベーコンマヨ軍艦 110円

▲野沢菜昆布軍艦 110円

このほか、「きすの天ぷら握り」「なすの揚げびたし握り」「いかげそ」など、夏らしい期間限定メニューも登場します。

▲きすの天ぷら握り 176円

▲なすの揚げびたし握り 176円

▲いかげそ 176円

サムギョプサル風つつみや宮崎県産うなぎも

「至福の一貫」シリーズでは、厚切り豚バラ肉をサムジャンとサンチュで味わう「野菜と食べるサムギョプサル風つつみ」と、大切りのウナギを使用した「宮崎県産 大切りうなぎ」が販売されます。

▲野菜と食べるサムギョプサル風つつみ 319円

▲宮崎県産 大切りうなぎ 319円

サイドメニューには、豚骨や魚介のうまみに高麗人参や竜眼、田七人参、大棗などを合わせ、唐辛子や花椒で仕上げた「特製麻辣（マーラー）ラーメン」が登場。「サクもちじゃがいもチヂミ」や「うなぎの肝串（2本）」もそろいます。

デザートでは、はまカフェラボから、苺の果肉入りソースとバニラアイスを合わせた「ストロベリードーナツ バニラアイスのせ」が登場します。

▲特製麻辣（マーラー）ラーメン 506円

▲サクもちじゃがいもチヂミ 319円

▲うなぎの肝串（2本） 429円

▲ストロベリードーナツ バニラアイスのせ 363円

公式Xでキャンペーンも実施

夏の季節感たっぷりのメニューがそろう、はま寿司の「旨ねた夏祭り」。110円で楽しめる大切りネタは特に注目です。

なお、フェア開催を記念して、はま寿司公式Xでは抽選で3000円分のお食事優待券が当たるキャンペーンも実施されます。

※一部店舗では価格が異なります。

※記事中の価格は税込みです。



・開始日：2026年7月14日