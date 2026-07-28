すごっ。松屋ローストビーフと牛めしの合い盛り（みそ汁付き）本日スタート

牛めしの「松屋」は本日7月28日10時から、「松屋オリジナルソースローストビーフ」各種を発売します。
オシャレ感満載！松屋のローストビーフ
牛やカレーとの合い盛りも
松屋にちょっと贅沢感ある「ローストビーフ」が登場。
▲松屋オリジナルソースローストビーフ 880円
（ダブル 1470円）
しっとりやわらかなローストビーフに青ねぎを添えた、夏の新メニュー。
松屋特製のオリジナルソースに加え、西洋わさびを使った「レフォールソース」を合わせることで、肉の旨みを引き立てながら、さっぱりとした味わいに仕上げたといいます。
付属の生玉子は、好みのタイミングで卵黄をのせて楽しめます。卵黄のまろやかなコクと、青ねぎのシャキシャキとした食感が加わり、ご飯との相性も抜群なんだとか。
▲松屋オリジナルソースローストビーフ創業ビーフカレー 1380円
ラインアップに「創業ビーフカレー」と組み合わせたメニュー、「牛めし」と組み合わせたメニューも用意されています。
▲松屋オリジナルソースローストビーフ牛めし 1150円
安心してください、みそ汁付きです
牛丼チェーンのローストビーフといえば、昨年はすき家の「ローストビーフ丼」が一時販売休止となるほどの人気を集めました。今回は松屋が「ローストビーフ」を投入します。
しかも、牛めしや創業ビーフカレーと組み合わせたメニューがあるのが松屋らしい特徴です。安心してください、すべての商品にみそ汁が付きます。
ノーマルの「松屋オリジナルソースローストビーフ」は880円と比較的手が届きやすい価格。一方で、牛めしや創業ビーフカレーとの組み合わせは1000円を超えますが、その分具材のボリュームが満点です。
松屋らしいオリジナリティにあふれたローストビーフ。「今日はやったる！」という日にかっこみたい！ 発売は本日からですよ！
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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