すごっ。松屋ローストビーフと牛めしの合い盛り（みそ汁付き）本日スタート

牛めしの「松屋」は本日7月28日10時から、「松屋オリジナルソースローストビーフ」各種を発売します。

オシャレ感満載！松屋のローストビーフ

牛やカレーとの合い盛りも

松屋にちょっと贅沢感ある「ローストビーフ」が登場。

▲松屋オリジナルソースローストビーフ 880円

（ダブル 1470円）

しっとりやわらかなローストビーフに青ねぎを添えた、夏の新メニュー。



松屋特製のオリジナルソースに加え、西洋わさびを使った「レフォールソース」を合わせることで、肉の旨みを引き立てながら、さっぱりとした味わいに仕上げたといいます。

付属の生玉子は、好みのタイミングで卵黄をのせて楽しめます。卵黄のまろやかなコクと、青ねぎのシャキシャキとした食感が加わり、ご飯との相性も抜群なんだとか。

▲松屋オリジナルソースローストビーフ創業ビーフカレー 1380円



ラインアップに「創業ビーフカレー」と組み合わせたメニュー、「牛めし」と組み合わせたメニューも用意されています。

▲松屋オリジナルソースローストビーフ牛めし 1150円

安心してください、みそ汁付きです

牛丼チェーンのローストビーフといえば、昨年はすき家の「ローストビーフ丼」が一時販売休止となるほどの人気を集めました。今回は松屋が「ローストビーフ」を投入します。



しかも、牛めしや創業ビーフカレーと組み合わせたメニューがあるのが松屋らしい特徴です。安心してください、すべての商品にみそ汁が付きます。



ノーマルの「松屋オリジナルソースローストビーフ」は880円と比較的手が届きやすい価格。一方で、牛めしや創業ビーフカレーとの組み合わせは1000円を超えますが、その分具材のボリュームが満点です。



松屋らしいオリジナリティにあふれたローストビーフ。「今日はやったる！」という日にかっこみたい！ 発売は本日からですよ！

※記事中の価格は税込み