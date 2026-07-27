【3日間限定】銀だこ100円引き！たこ焼602円のお得セール

毎年恒例、銀だこのイベントが今年も開催されます！
築地銀だこは、8月5日から「銀だこ祭り」イベントを開催。3日間限定で、たこ焼100円引きを実施します。
8月5・6・7日は100円引き！
「銀だこ祭り」は銀だこの夏の恒例イベント。第1弾として8月5日～7日の3日間は、創業以来人気No.1という「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）を100円引きで販売します。
「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）は通常持ち帰り702円、店内飲食715円。期間中は持ち帰り602円、店内飲食615円になります。
対象は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）です。
8月9日はスタンプ2倍
さらに8月9日は「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプ2倍キャンペーンを実施します。
たこ焼（6個入り以上）の購入に加え、ソース焼そば、お好み焼、たい焼3匹の購入も対象。スタンプが貯まると、たこ焼と引き換えられます。
「令和8年8月8日」の特別イベントも！
詳細は後日公開
また、8月8日の「銀だこの日」は、「令和8年8月8日」と"8"が3つ並ぶ「トリプルエイト」の特別な年。
築地銀だこでは、この日限定の特別イベントも予定しており、詳細は後日公式サイトで発表される予定です。
毎年恒例の「銀だこ祭り」ですが、今年は"8・8・8"が重なる記念イヤー！ 例年以上の盛り上がりとなる予感です。まずは3日間限定100円引きの日を逃さず利用したいですね。100円引きはうれしい！
・開始日：2026年8月5日
・終了日：2026年8月7日
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月31日号）
-