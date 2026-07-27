【3日間限定】銀だこ100円引き！たこ焼602円のお得セール

毎年恒例、銀だこのイベントが今年も開催されます！

築地銀だこは、8月5日から「銀だこ祭り」イベントを開催。3日間限定で、たこ焼100円引きを実施します。

8月5・6・7日は100円引き！

「銀だこ祭り」は銀だこの夏の恒例イベント。第1弾として8月5日～7日の3日間は、創業以来人気No.1という「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）を100円引きで販売します。

「ぜったいうまい!! たこ焼」（ソース・8個入り）は通常持ち帰り702円、店内飲食715円。期間中は持ち帰り602円、店内飲食615円になります。

対象は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）です。

8月9日はスタンプ2倍

さらに8月9日は「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプ2倍キャンペーンを実施します。

たこ焼（6個入り以上）の購入に加え、ソース焼そば、お好み焼、たい焼3匹の購入も対象。スタンプが貯まると、たこ焼と引き換えられます。

「令和8年8月8日」の特別イベントも！

詳細は後日公開

また、8月8日の「銀だこの日」は、「令和8年8月8日」と"8"が3つ並ぶ「トリプルエイト」の特別な年。

築地銀だこでは、この日限定の特別イベントも予定しており、詳細は後日公式サイトで発表される予定です。

毎年恒例の「銀だこ祭り」ですが、今年は"8・8・8"が重なる記念イヤー！ 例年以上の盛り上がりとなる予感です。まずは3日間限定100円引きの日を逃さず利用したいですね。100円引きはうれしい！



・開始日：2026年8月5日

・終了日：2026年8月7日

※記事中の価格は税込み