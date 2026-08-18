【本日】すき家にゴロゴロ豚肉カレー！ 肉3個×メガまでいける

ごきげんよう、モグ担のナベコです。お盆休みがあけて8月も終盤戦。夏を最後まで走り抜けたい人にむけて、パワフルなメニューが「すき家」から登場します。



その名も「ポークロックカレー」。本日8月18日9時からスタートしました。

すき家の「ポークロックカレー」

ポークロックとは

「ポークロック」とは、豚肉の赤身肉を焼いて蒸したもの。調べてみてもあまり一般的な料理名ではないので、“岩（ロック）”のようなゴロッと感をイメージして、すき家がつくった造語と思われます。



この豚肉にスモーキーな風味の特製バーベキューソースを合わせ、すき家定番のカレーにトッピング。標準の「ポークロックカレー」は肉1個のせですが、2個のせた「肉ダブル」、3個のせた「肉トリプル」まで用意しています。



それぞれ通常のカレーメニューと同様に、ミニ～メガまでのサイズから選べます。



＜すき家・8月18日発売＞

▲ポークロックカレー

価格：ミニ790円／並盛890円／大盛1030円／メガ1290円

▲ポークロックカレー 肉ダブル

価格：ミニ1130円／並盛1230円／大盛1370円／メガ1630円

▲ポークロックカレー 肉トリプル

価格：ミニ1470円／並盛1570円／大盛1710円／メガ1970円

ココイチの「肉塊」カレー同様

肉の量を選べる！

ここで思い出すのが、カレーハウスCoCo壱番屋（通称ココイチ）の「肉塊シリーズ」。ココイチでは2023年から、豪快な肉塊をのせ、その量を「LEVEL」で選べるボリューム系メニューを展開してきました。

今回のすき家も、ゴロッとした肉を主役に、さらにその数を選べるというスタイル。もちろん両社に直接の関係があるわけではありませんが、肉の塊をドンとのせ、量まで選べるという発想は、どこかココイチの「肉塊」を思わせます。

「にんにく」「ファイヤー」など

すき家らしさ全開のメニューも

ここまで読むと、ココイチの「肉塊シリーズ」に似ている印象を受けるかもしれませんが、もちろんすき家ならではの魅力もあります。



価格帯はレギュラー並890円で用意され、より気軽に挑戦しやすいのがポイントです。



さらに、ほくほくの“フライドにんにく”をトッピングした「にんにくポークロックカレー」や、ニンニクと唐辛子の特製フレークをかけた「にんにくファイヤーポークロックカレー」も同時に販売。すき家ではおなじみの“にんにく系”トッピングで、ガッツリ感をさらに高めたメニューも選べます。



＜すき家・8月18日発売＞

▲にんにくポークロックカレー

価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円

▲にんにくファイヤーポークロックカレー

価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円

▲ポークロック 単品

価格：400円

「肉トリプル×メガ」までいける！

ポークロックは1～3個から選べるうえ、カレー自体もミニ～メガまでサイズアップ可能。つまり、肉の量とカレーのサイズ、それぞれでボリュームを選べるというわけです。



ガッツリいくなら、肉3個の「肉トリプル」×「メガ」という重量級の組み合わせも！ どれほどのボリュームになるのか、ちょっと挑戦してみたくなります。



一方で、ポークロックひとつがどれくらいの重量感なのか気になるところ。まずはシングルから試して、次はダブル、トリプルへと“レベルアップ”していくのも楽しそうです。

※記事中の価格は税込み







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