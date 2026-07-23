シロノワールじゃない、コメダ「ブランノワール」ってなに？【本日発売】

コメダ珈琲店は季節限定デザート「ブランノワール」を本日7月23日から発売します（一部店舗を除く）。8月下旬までの期間限定です。
シロノワールじゃない？ 名前が変わった理由
「ブランノワール」は、見た目はコメダの定番デザート「シロノワール」そのものですが、商品名は異なります。「ブラン」はフランス語で「白」を意味し、"白"を主役にした季節限定のシロノワールとして登場します。
▲ブランノワール 860円～920円（ミニサイズ660円～720円）
温かいデニッシュにソフトクリームをのせ、練乳と粉砂糖をたっぷりとかけて仕上げたといいます。真っ白な見た目にチェリーが彩りを添えます。ソフトクリームのすっきりとした甘さと、練乳のコクが織りなすミルキーな味わいが特徴です。
シェアして楽しめる通常サイズと、デザートにぴったりのミニサイズを用意。
白がテーマの「ブランネージュ」も登場
また、季節限定クロネージュとして「ブランネージュ」も登場。
▲ブランネージュ 710円～770円
ココアバウムクーヘンに粉砂糖、ソフトクリーム、さらに練乳をかけて仕上げたクロネージュ。ソフトクリームのすっきりとした甘さ、練乳のコク、ココアバウムクーヘンのほろ苦さが重なり、異なる甘さのハーモニーが楽しめるとしています。
※店舗で価格が異なる
※記事中の価格は税込み
シロノワールと何がちがう・・・？？
そもそも「シロノワール」の名前は、ソフトクリームの「白」と、フランス語で黒を意味する「ノワール」に由来。一方、「クロネージュ」はココアバウムクーヘンの黒を表す「クロ」と、フランス語で雪を意味する「ネージュ」を組み合わせた名前です。
今回の「ブラン」はフランス語で「白」。つまり「シロ（白）ノワール」から「ブラン（白）ノワール」へ……。名前だけ見ると「あれ？」となります（笑）。
ですが、今回は練乳をたっぷり使った"白づくし"が主役。見た目も味わいも、いつも以上にミルキーに仕上がっていると期待できます。
名名前もコンセプトもひと味違う、季節限定のシロノワール。 「あれ、これシロノワールじゃないの？」なんて会話をしながら味わえば、より楽しめそうです。
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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