【本日から】吉野家、約1500円の「ステーキ定食」ご飯おかわり無料

吉野家は「極旨牛鉄板ステーキ定食」を本日8月6日より発売します。



熱々の鉄板で提供するスタイルのステーキ定食。店内限定メニューとして、期間限定で提供されます。全店規模で展開されますが、一部店舗では扱いがありません。

▲極旨牛鉄板ステーキ定食

1498円（862kcal ）

オニオンソースでいただくカットステーキがメイン。ステーキはミディアムレアで焼き上げられます。ステーキの付け合わせにはポテト（サラダ）とコーンが添えられます。ご飯、みそ汁、ミニサラダがセット。

玉ねぎのうまみと醤油のコクを活かしたオニオンソースは別添えで付いてくるため、お肉にかけたり、つけだれとして使用したり、好みの食べ方で食べ進められます。



■ナベコ注目ポイント



・ご飯増量・おかわり無料！

吉野家の定食は、ご飯の増量・おかわりが無料（一部店舗を除く）。今回の「極旨牛鉄板ステーキ定食」も対象なので、お腹いっぱい楽しめます。



・約1500円の高価格帯メニュー

1498円と、吉野家ではかなり高価格帯のメニュー。近年では「牛たん・牛皿御膳（8切）」（店内1757円）など、高価格帯の商品も展開しています。



・焼き加減はミディアムレア

焼き加減はミディアムレアで提供。「ウェルダン」など焼き加減の指定はできないので、その点は注意したいところです。

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！