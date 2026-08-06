【本日から】吉野家、約1500円の「ステーキ定食」ご飯おかわり無料

吉野家は「極旨牛鉄板ステーキ定食」を本日8月6日より発売します。
熱々の鉄板で提供するスタイルのステーキ定食。店内限定メニューとして、期間限定で提供されます。全店規模で展開されますが、一部店舗では扱いがありません。
▲極旨牛鉄板ステーキ定食
1498円（862kcal ）
オニオンソースでいただくカットステーキがメイン。ステーキはミディアムレアで焼き上げられます。ステーキの付け合わせにはポテト（サラダ）とコーンが添えられます。ご飯、みそ汁、ミニサラダがセット。
玉ねぎのうまみと醤油のコクを活かしたオニオンソースは別添えで付いてくるため、お肉にかけたり、つけだれとして使用したり、好みの食べ方で食べ進められます。
■ナベコ注目ポイント
・ご飯増量・おかわり無料！
吉野家の定食は、ご飯の増量・おかわりが無料（一部店舗を除く）。今回の「極旨牛鉄板ステーキ定食」も対象なので、お腹いっぱい楽しめます。
・約1500円の高価格帯メニュー
1498円と、吉野家ではかなり高価格帯のメニュー。近年では「牛たん・牛皿御膳（8切）」（店内1757円）など、高価格帯の商品も展開しています。
・焼き加減はミディアムレア
焼き加減はミディアムレアで提供。「ウェルダン」など焼き加減の指定はできないので、その点は注意したいところです。
※記事中の価格は税込み
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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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