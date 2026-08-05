吉野家、約1500円の「ステーキ定食」ご飯おかわり無料で登場

8月6日発売、これは気になる！

牛丼チェーン「吉野家」は、期間限定メニュー「極旨牛鉄板ステーキ定食」を8月6日11時より発売します（一部店舗をのぞく）。

ご飯増量無料！期間限定「ステーキ定食」

牛肉のうまみと食べ応えを特徴とした、店内飲食限定のステーキ定食です。熱々の鉄板で提供するスタイル。

▲極旨牛鉄板ステーキ定食 1498円

（店内飲食限定）

オニオンソースでいただくカットステーキがメイン。ステーキはミディアムレアで焼き上げられます。ステーキの付け合わせにはポテト（サラダ）とコーンが添えられます。ご飯、みそ汁、ミニサラダがセット。

玉ねぎのうまみと醤油のコクを活かしたオニオンソースは別添えで付いてくるため、お肉にかけたり、つけだれとして使用したり、好みの食べ方で食べ進められます。

なお、吉野家の定食のご飯は増量・おかわり無料（一部店舗除く）。こちらのメニューでもご飯増量・おかわり無料が適用されます。

1500円の定食、気になる！

お盆シーズンに入るこれからの時期にふさわしいプレミアムな雰囲気のステーキ定食。約1500円と吉野家のメニューとしてはお高めです。はたして、吉野家の1500円ステーキ定食はどうなのでしょう？。

焼き加減は「ミディアムレア」と決まっています。一般的には肉の中心部に赤みが残るくらいの焼き加減で、「ウェルダン」などの注文はできないのでそこは注意しておきましょう。

※記事中の価格は税込み

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