まぐろづくしが気になる！小僧寿しってどこにある？「超まぐろフェア」本日スタート

持ち帰りすし「小僧寿し」では7月21日から平日限定で「超まぐろ寿しフェア」を開催します。
平日限定「超まぐろ寿し」セット
7月21日～24日、27日～31日の2週にわたって実施。まぐろにねぎまぐろ、鉄火巻を詰め合わせた、まぐろ尽くしの商品を展開します。
「超とろまぐろ寿し」には、店内で切り付けた「南まぐろ中とろ」も入っています。
▲超まぐろ寿し 1436円
まぐろ8貫・ねぎまぐろ6貫・鉄火巻1本を盛り合わせた、ボリューム感のある盛り合わせです。
▲超とろまぐろ寿し 1695円
ほどよく脂がのった南まぐろ中とろに、とろたく、まぐろ、ねぎまぐろ、鉄火巻を組み合わせた、贅沢な内容です。
※価格は税込み
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。
※各店舗の準備数がなくなり次第終了します。
小僧寿しってどこにある？
茶月とグループだけど茶月では販売されない
まぐろ好きには気になるフェアですが、「近くに小僧寿しがあるの？」と思った人もいるかもしれません。
小僧寿しは関東を中心に店舗を展開しており、埼玉、東京、神奈川、千葉などに多く出店しています。ただし、首都圏でも都心には少なく、ロードサイドや住宅地が中心です。そのほか、山梨や高知、兵庫などにも店舗があります。
なお、「超まぐろ寿しフェア」は一部店舗でのみ実施されます。実施店舗は公式サイトで確認できます。
また、同じグループの持ち帰りすし店「茶月」では、今回のフェアは実施されないため注意してください。
※記事中の価格は税込み
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