110円「生さば」も！ はま寿司「旨ねた夏祭り」第2弾きたよ

寿司チェーン「はま寿司」は、7月28日から「はま寿司の旨ねた夏祭り」の第2弾として110円の「国産 生さば」など3品を発売します。
はま寿司夏祭りに追加
110円国産「生さば」
7月14日から展開中の「はま寿司の旨ねた夏祭り」に加わる第2弾商品。
▲国産 生さば 110円
目玉は、脂のりが良く身が引き締まったという「国産 生さば」。110円というお手頃価格で登場します。
▲富山県産 漬けほたるいか 176円
あわせて、プリッとした食感とワタの濃厚な味わいが特徴の「富山県産 漬けほたるいか」が登場。
▲地中海産 本鮪ほほ肉 319円
さらに、「至福の一貫」シリーズから、希少部位を使用した「地中海産 本鮪ほほ肉」がラインナップ。鮪ならではの濃厚な旨みを味わえるといいます。
※記事中の価格は税込。
※一部店舗では価格が異なる。
夏ネタどしどし！
110円から楽しめるネタがそろうはま寿司に、この時期ならではの一皿が続々登場。夏休みに友達や家族と利用するのはもちろん、ひとりで気軽に旬ネタを味わいに行くのもよさそうです。
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年8月28日
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月31日号）
-