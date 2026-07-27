110円「生さば」も！ はま寿司「旨ねた夏祭り」第2弾きたよ

寿司チェーン「はま寿司」は、7月28日から「はま寿司の旨ねた夏祭り」の第2弾として110円の「国産 生さば」など3品を発売します。

はま寿司夏祭りに追加

110円国産「生さば」

7月14日から展開中の「はま寿司の旨ねた夏祭り」に加わる第2弾商品。

▲国産 生さば 110円

目玉は、脂のりが良く身が引き締まったという「国産 生さば」。110円というお手頃価格で登場します。

▲富山県産 漬けほたるいか 176円

あわせて、プリッとした食感とワタの濃厚な味わいが特徴の「富山県産 漬けほたるいか」が登場。

▲地中海産 本鮪ほほ肉 319円

さらに、「至福の一貫」シリーズから、希少部位を使用した「地中海産 本鮪ほほ肉」がラインナップ。鮪ならではの濃厚な旨みを味わえるといいます。

※記事中の価格は税込。

※一部店舗では価格が異なる。

夏ネタどしどし！

110円から楽しめるネタがそろうはま寿司に、この時期ならではの一皿が続々登場。夏休みに友達や家族と利用するのはもちろん、ひとりで気軽に旬ネタを味わいに行くのもよさそうです。

※記事中の価格は税込み

・開始日：2026年8月28日