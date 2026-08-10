ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋とナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。

巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！

▽放送情報

放送日： 2026年8月14日（金）

時間 ： 12:00～ 放送予定

番組 ： 「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年8月14日号）

▽出演

ナベコ（@wagomunabe）

▽MC

渡辺りえ（@w_riezou）

【お知らせ】

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