次回のジサトラKTUは8月20日（木）を予定しております！

8月13日のジサトラKTUはお休みとなります。

次回のジサトラKTUは8月20日の予定です！お楽しみに！

アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！

自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報

放送日： 2026年8月20日（木）

時間 ： 20:00～20:30 放送予定

番組 ： ジサトラKTU #436

▽出演者

ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）

加藤勝明（KTU）（@kato_kats）