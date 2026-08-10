次回のジサトラKTUは8月20日（木）を予定しております！

8月13日のジサトラKTUはお休みとなります。
次回のジサトラKTUは8月20日の予定です！お楽しみに！
アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。
「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！
自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！
▽放送情報
放送日： 2026年8月20日（木）
時間 ： 20:00～20:30 放送予定
番組 ： ジサトラKTU #436
▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）
加藤勝明（KTU）（@kato_kats）
【お知らせ】
「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/
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