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8月14日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！

次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は8月21日（金）を予定しております！

2026年08月10日 10時30分更新

文● ASCII

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8月14日（金）の配信はお休みとなります。
次回は8月21日（金）20時～の予定です。お楽しみに！


次回8月21日（金）の予定はこちらです！

▽放送情報

放送日：　2026年8月21日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2026年8月21日配信

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
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次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は8月21日（金）を予定しております！

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