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アスキーグルメNEWS 第325回

2026年7月24日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月24日号）

2026年07月20日 07時00分更新

文● ASCII

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　ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋とナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。

　巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！

▽放送情報
放送日：　2026年7月24日（金）
時間　：　12:00～　放送予定
番組　：　「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月24日号）

▽出演
ナベコ@wagomunabe
▽MC
渡辺りえ@w_riezou

【お知らせ】
　7月24日放送回から、新チャンネル「どんぶりちゃんねる powerd by ASCII」から配信することになりました。

アスキーが運営する「どんぶりちゃんねる」

　新チャンネルではもぐもぐ情報に特化した動画を公開していくので、ぜひチャンネル登録をお願いします！

 

　「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/

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