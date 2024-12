ポケモンは12月17日、クリーチャーズ、ディー・エヌ・エーと共同開発した「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて、新たなテーマ拡張パック「幻のいる島」を配信開始。

幻のポケモン「ミュウ」をはじめ、「プテラ」や「ケンタロス」など多数のポケモンカードが登場する。そこで新登場したカードの組み合わせが、対戦において「ぶっ壊れ」クラスの強さだと話題になっている。

その組み合わせが「セレビィex&ジャローダ」だ。まずセレビィのわざ「パワフルブルーム」の効果が、「エネルギーの数ぶんコインを投げ、オモテの数×50ダメージを与える」というもの。

そしてジャローダの特性が「自分の場の草ポケモンについているすべての草エネルギーは、それぞれ草エネルギー2個分としてはたらく」というもの。これをセレビィと組み合わせることで、セレビィexにエネルギーを付けたぶん、投げるコインの枚数を爆増できるのだ。たとえばエネルギーを4個付ければ8個分になり、コイン投げの結果次第では最大400ダメージを与えられることになる。

実際、X(旧Twitter)ではこの組み合わせで、相手を秒で倒す報告が相次いでいる。もちろん、ツタージャ→ジャノビー→ジャローダと進化させる準備の手間はあるものの、瞬間火力としては笑ってしまうレベルで強いと話題に。

記事執筆時点において、Xでは「セレビィ」「#ポケポケ」「シャワーズ」「ゴッドパック」「#幻のいる島」「ゲットチャレンジ」「デデンネ」「プテラex」……などなど、挙げるとキリがないほどトレンドを席捲している「ポケポケ」。いま最もアツいゲームと言えるのかもしれない。

・公式サイトのお知らせページ

https://www.pokemontcgpocket.com/ja/news/15/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。