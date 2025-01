今回ご紹介するのは「幻のいる島」で追加された超タイプポケモン、フラージェス×オーベムデッキです。このデッキの特長は、なんといっても必要なエネルギーが少なくて済むこと。100ダメージを超えるようなワザで相手ポケモンをワンパンしていくようなデッキではありませんが、軽快な立ち回りで使っていてとても楽しいデッキです。

このデッキのキーになるポケモンがこのフラージェス。2進化ポケモンですが、攻撃に必要なエネルギーは2、逃げエネも1と軽い! しかもこのポケモンのワザである「ブルームシャイン」がまた特長的で、攻撃するたびに相手に80ダメージを与え、自分もベンチのポケモンもすべてHPを20回復することができます。

エネが軽いとはいえ2進化ですので、育ち切る前に味方がそこそこダメージを受けてしまうかもしれません。しかし、育ちきってしまえば、そこからチームを立て直せる実力を持っているのがこのフラージェスなのです。

このデッキのサブアタッカーは、これまた「幻~」から追加された超タイプのオーベム。1進化ポケモンで、進化前のリグレーのワザ「ずつき」、進化後のワザである「マインドジャック」、共に1エネルギーで攻撃できます。

進化後のオーベムのワザはちょっと特殊で、相手のベンチポケモンの数によってダメージ量が変わり、ベンチが0体なら10ダメ、1体で30ダメ、2体で50ダメ、3体なら1エネだけで70ダメージも出すことができます。オーベムのこのワザの特性を知っているプレイヤーだと、無闇にベンチを埋めることを躊躇させることができます。一度はベンチに入れなければ進化させることもできませんので、そういった意味での牽制にも使えるポケモンです。

そして、このデッキの隠し玉がルージュラです。別に隠す必要はないですが。ルージュラのワザである「サイコキネシス」は、相手のポケモンに貼られたエネルギーの数でダメージ量が増すので、攻撃する際に多くのエネルギーを必要とするギャラドスexやリザードンexといった相手に有効です。たとえば、相手に4エネ貼ってあった場合、30+20×4で110ダメージ。ジャローダでエネ数を倍にカウントされているセレビィexなら、3個分(実質6個分)のエネルギーが貼ってあるだけでワンパンできてしまいます。

2進化ポケモンを組み込んでいるので、必ず入れておきたいトレーナーズグッズが「幻の石板」です。幻の石板の使い方の注意点は、たねポケを探しているなら使わないこと。たねポケはそのまま引くか、モンスターボールで引き当てるようにして、進化後のポケモンを探す際にだけ使用するようにすると、進化できない!といった事故を減らすことができます。実際、このデッキで進化事故に遭う確率はかなり低い印象です。

さて、これらのポケモンを使って構成されたデッキがこちら!

フラージェス×オーベムデッキ



このデッキですが、先攻スタートならリグレーをまずバトル場に出しておくといいです。手札にオーベムがあり相手がベンチを2個埋めていた場合、初撃で50ダメージを与えることができるので、うまくすれば最初からバトル場のポケモンを気絶させることができます。それどころか、たとえばミューツーexが相手であっても、ベンチが2体埋まっているだけで、ミューツーexの攻撃前に50ダメージ与えることができ、もし相手がスピーダーやリーフを持っていなかった場合、2回目のエネルギーを貼ったミューツーexを、そのエネルギーを消費してベンチに下げさせることもできます。

このデッキをちょっと改造するために、ルージュラの代わりにミューexを入れて試してみたりしましたが、HPが多く壁代わりにも使えるという利便性よりも、ミュウexを落とされるわけにはいかないと守勢に回ってしまうリスクのほうが大きく感じてしまったので、1体落とされてもあまり重荷にならない非エクデッキというコンセプトのほうが合っている気がします。

このデッキの戦い方

このデッキでの戦い方は、ともかく前線にエネルギーを貼り終えたポケモンで入れ替わり立ち替わりさせ、後ろで第2陣のポケモンを育てること。昨今のデッキは大抵の場合、主力のポケモンさえ気絶させてしまえば、あとはすぐには攻撃してこれないといった構成が多いので、その点、HP回復とエネが軽く、入れ替えが容易にできるこのデッキはカウンターとしてかなり有効です。

サポートして組み入れたいのがサカキ。リグレーやオーベム、フラッテなどでちまちま削って残った相手のHPが残り90という場面は本当に多いです。



大きなダメージを出せるポケモンでビッグパンチを振り合うのも面白いと言えば面白いですが、このデッキのようにジャブをつないで倒す技巧派の構成も試してみると、戦略の幅が広がって楽しいですよ。ぜひ試してみてください!

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。