スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)にて、2025年2月28日(金)15時から追加される新パック「超克の光」の一部のポケモンの性能が判明した。ここでは、バンギラスについて紹介。

■バンギラス

◆3闘タイプの2進化ポケモンで、HP160、ワザの「ランドクラッシュ」は130ダメージと強力。たねポケながら破格の破壊力と体力を持つ。アルセウスex、アルセウスが場にいると発揮される特性「パワーリンク」で、さらに30ダメージがプラスされるので、160ダメージ出すことができる。また、たとえアルセウスがいなくても、闘タイプなのでルカリオでダメージを+20することができ、ルカリオ2匹+アルセウスで、非exながら最大200ダメージを叩き出して、ほぼすべてのポケモンをワンパンできる破壊力が売りのポケモンだ。

しかし、必要エネ、逃げエネ共に4と重いのが難点。進化してエネさえ貼れれば強いのは折り紙付きなので、いかに育てるかが鍵になりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

