開封8日目 私のメイン、雷デッキの仲間が増えました



みなさまこんばんは。本日もキラカードはなし。ですが、新しいカードがまた増えました。

お正月もそろそろ終わりですねー。でも、今年のお休みは長かったので久しぶりに実家でのんびり過ごせました。本日、東京へ帰ります!

では、明日の開封レポートもお楽しみに!

