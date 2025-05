「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは「双天の守護者」パックの看板にもなっているルナアーラexをメインに据えた超デッキです。

最初にこのポケモンの性能を見たときには、「あれ。あんまり強くないかも……」などと思ってしまいましたが、実際に使ってみると、特性「サイココネクト」がかなり有用だと分かり、めちゃめちゃ腑に落ちました。

■ルナアーラex

ルナアーラexは、2進化ポケモンですが、やはり新パックから登場したグッズ「ふしぎなアメ」で、1進化目のコスモウムを飛ばして、たねポケであるコスモッグからいきなりルナアーラexに進化できるので、進化が遅いという心配はいりません。必要エネも3とそれほど重くもないですが、ワザの「ルナブラスト」のダメージは100と少々心もとない感じ。とはいえ、HPが180もあるので、ほとんどの相手に2回ワザを使うことができるので、最低でも200ダメージ出せるポテンシャルがあります。

とはいえ、ルナアーラexの真価は、特性の「サイココネクト」にあります。この特性は、自分の番に1回使え、ベンチの超タイプポケモン1匹に付いている超エネルギーを、すべてバトル場のポケモンに移し替えることができます。

■ギラティナex

そして、上記のルナアーラexの特性と抜群に相性がいいのが、ギラティナex。特性「はくうのさけび」で作った超エネルギーを、ルナアーラexの特性でバトル場のポケモンに移し替えることで、エネが多く必要なポケモンでも、バトル場に出して即戦えるわけです。ギラティナexはそんなエネルギーを貯めておくタンクの役割で、なるべく早い段階でベンチに置きたいポケモンですので、このデッキでは2枚採用しています。

■ミュウツーex

このデッキのサブアタッカーを務めるのがミューツーex。2個のエネルギーで使える「ねんどうだん」と4個で放てる「サイコドライブ」と、2通りの攻撃ができるのがやっぱり強いです。サブアタッカーなので、1枚しか採用していません。

■ギラティナ

このデッキではノーマル版のギラティナも採用していますが、これは新パックに追加された雷タイプの非exポケモンであるオドリドリ対策です。

オドリドリは、exポケモンからのダメージを一切受けないという特性「しんぴのまもり」を持っており、攻撃できるポケモンがexポケモンだけのデッキだと、オドリドリを倒す術がないためです。

■サポートカード

リーフ

サポートカードで採用したいのは、まずリーフ。このデッキには回復ソースになるサポートカードを採用しておらず、基本的に次の相手の一撃のダメージを見越して、それを耐えられるポケモンに入れ替えて戦う、という戦法を取ります。そのため、逃げるためのエネ消費を減らしてくれるリーフは必ず入れておきたいカードです。

ふしぎなアメ

2進化ポケモンを1進化とばして進化させることができるグッズ。このデッキでは1進化目のコスモウムの代わりに採用していますが、コスモウムを1枚だけでも採用する場合には、レッドを1枚にするか、グズマを外すといいと思います。

「双天の守護者」環境は本当によくバランスが練られていて、ルナアーラexを使ったデッキも、かなりバリエーション多く開発されていますが、これが正解、というほどの決定版はなく、どれも等しく強いし、どれも等しく負けることがあるデッキが多い印象です。そんななかでも今回のこのデッキは、前弾の強デッキだったギラティナex+ミューツーexデッキをさらに進化させたデッキですので、さらに強みが増しました。

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。