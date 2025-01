現在開催中のカメックスドロップイベントで手に入る、炎タイプのポケモン、ウルガモスのイラストがかっこよかったので、今回はこのウルガモスを使ったデッキをご紹介します。ウルガモス×ウインディexデッキです。

ウルガモスは3エネで80ダメージを与えるワザ「かさいりゅう」を使える炎タイプのポケモンです。「かさいりゅう」でダメージを与えるポケモンは、バトル場に出ている相手だけでなく、相手ベンチのポケモンを指定することもできます。ベンチポケモンに対して80ダメージもの攻撃を行えるのはこのウルガモスだけです。進化途中で育ち切る前のポケモンや、エネルギーを貼り終えていないポケモンに対してあらかじめダメージを与えておくことで、バトル場に出てくる前に大きくHPを削ることができます。

ただし、1回の攻撃につき2個の炎エネルギーがトラッシュされるので、連続でワザを使うには、最低でも4個以上のエネルギーが付いていなければなりません。

メインアタッカーは、3エネで120ダメージと高い攻撃力を持つウインディex。ウインディexは、攻撃するたびに自身も20ダメージを負うというちょっとクセのある仕様で敬遠されがちでしたが、1進化・3エネでコンスタントに120ダメージを出せる魅力が再評価されて、炎タイプのデッキでは採用率がグングン上がっています。

3番目のポケモンは、エネ供給役兼サブアタッカーのファイヤーex。ワザ「れっかのまい」で、コインを3回トスして、表の枚数分だけ、ベンチのポケモンに供給できるので、炎タイプのデッキではなくてはならない存在です。できれば初手からバトル場に出したいポケモンです。高いHPを活かして敵の攻撃をさばきつつ、状況によっては3エネまで貼って、70ダメージを叩き込んでから撤退させる、といったサブアタッカー的な立ち回りができ、とても優秀なポケモンです。

1月のプレミアムパスの特典として、性能は同じで絵柄違いのファイアーexをゲットできるので、手持ちのカードに2体揃っていないという人は、今月だけ加入を検討してもいいかもしれません。



これらのポケモンを使って構成されたデッキがこちら!

ウルガモス×ウインディexデッキ

今回はウインディexが2枚、ファイヤーexが2枚と、ポケモンexが4枚必要なデッキなので、構築難度はやや高めです。最悪、ウインディexのうち1枚はノーマル版のウインディにしても結構通用しますが、ファイヤーexだけは2枚揃えたいところです。

ウルガモスの進化前ポケモンであるメラルバは1枚だけで、バトル開始時のたねポケに選ばれる確率を下げています。メラルバはたねポケですが、逃げエネが2と重め。そのほかのたねポケはガーディ×2かファイヤーex×2のどちらかになるので、初手にメラルバが選ばれる確率は20%です。

また、メラルバもそうですが、進化後、およびファイヤーexの逃げエネがそれぞれ2エネなので、リーフ2枚にスピーダーも2枚採用しています。

ウルガモス×ウインディexデッキの戦い方

このデッキの戦い方ですが、基本的には最初にファイヤーexの「れっかのまい」でガーディやメラルバにエネを貼っていきます。ガーディはエネ2つまで貼れればOK。メラルバには、できるだけ多くエネルギーを貼りましょう。どちらを優先すべきかは状況によるのでなんとも言えませんが、基本的にはガーディ→メラルバの順でしょうか。

私がよくやるのは、ターン共有されるエネはファイヤーexに貼って、「れっかのまい」で供給されるエネはベンチポケモンに貼る、というやり方です。セレビィexの速攻などが来る際、先に70ダメージ(セレビィは草タイプなので90ダメージ)与えておくだけで、その後のバトルをだいぶ有利に進められます。草タイプのポケモンはエリカやきずぐすりでもりもり回復してきますが、90ダメージを与えられたセレビィをその場に残すかいったん引くかという選択を迫ることができます。

もうひとつこのデッキの戦い方のコツとしては、ウルガモスでどのポケモンを狙うか? という選択をミスらないことです。例えば以下の画像のようなシチュエーションのとき。

上画像のようなシチュエーションで、どのポケモンを攻撃するべきか? 答えはHP80のキルリアが正解。ミュウツーexを攻撃すればそのまま倒して2ポイント得られますが、次のターンにキルリアがサーナイトに進化してしまうと、場にいるミューexが3エネになってゲノムハックで逆に「かさいりゅう」を使われてしまいます。しかも、ミュウexに貼られているのは超エネルギーなのでトラッシュされず、「かさいりゅう」を連発されてしまいます。

こうした先読みが必要になるのも、攻撃できる敵を選べるタイプのポケモンを使うときの楽しさであり、難しさですので、カードバトルの醍醐味を味わうことができるデッキになっています。ぜひ使ってみてください。

強いぞ!

