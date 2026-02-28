秋葉原で「唐揚げ」を、限界を超えて食べまくる方法

「唐揚げ」っておいしいよね？

唐揚げって、お好きですか？ 居酒屋やお弁当屋さんのメニューには必ずと言っていいほどありますし、ご飯やお酒との相性もいいお料理ですよね。

「和食」と表現すると、ややその実態とズレる気もしますが、国民食と言えるほど馴染み深い存在で、日本在住者にとっては、「身近な美味しいもの」のひとつではないでしょうか。お店に入ったら、「とりあえず頼む」という方も多いのでは。

秋葉原に2店舗ある「大衆酒場 ちばチャン」という居酒屋では、唐揚げに「バカ盛り（意訳：すごく多い）」「大バカ盛り（意訳：ものすごく多い）」の設定が用意されています。

さあ、冒頭の写真を見てください。舟盛りですね。唐揚げで舟盛りってあまり聞いたことがありませんけど、ちばチャンで「大バカ盛り」の唐揚げを頼むと、舟盛りで運ばれてくるんです。

食事中の雑多な写真で申し訳ないですが、舟の周辺に置いてあるお皿と比較してみてください。これ、お醤油用の小皿ではなくて、普通サイズの取り皿ですからね。大きすぎて、ふだんの縮尺の感覚が通用しません。

唐揚げそのものも、標準的なサイズのものが何十個も載っていますから、1人や2人、3人で食べ切るのは難しい……というか、無理に近いでしょうね。

ここからが重要。安くて量が多いものって、味はそれなりといった場合もあるかとは思うのですが、この唐揚げはなんと、味もいい。サクサクとした衣の食感と、お酒に合うような、やや濃いめの味付け、程よい脂を感じる鶏肉が渾然一体となって、味覚を喜ばせてくれます。

醤油味と、辛いタレのかかった味との、2種類が用意されていて、どちらかだけを選ぶこともできますし、半分ずつにしてもらうこともできました。

この量なら、価格は3000円とか、4000円くらいかな？ と思ったら、なんと大バカ盛りで1518円（バカ盛りは1078円。2026年2月時点）。今どき居酒屋で唐揚げを頼むと、800〜1200円くらいで5〜6個といった価格設定が多いと思いますから、驚きです。

それにしても、この量で1500円って、どうやって利益を出しているんだろう……原材料だけでももっとかかりそうだけど。

「俺はとにかく唐揚げをたくさん食べたいんだ」という方は、来店してみてはいかがでしょうか。写真の印象を大きく超えた「唐揚げの山」を楽しめるはずです。ぜひ、大人数で……。

そして、秋葉原で唐揚げをお腹いっぱい食べて体力をつけたら、その後は私たちのイベントへ！

最新のゲーミングPCを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しました！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないだろうか。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってくるぞ！

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日は2026年3月7日（土）！

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しよう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろん実施予定。来場の記念になるノベルティもばっちり用意！

新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していくので、イベント当日までASCII.jpを要チェックだ！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！

謎解きイベント

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!