ポケモンが12月17日に「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)で配信開始した新テーマ拡張パック「幻のいる島」。

そこで新登場したカードの組み合わせで、「セレビィex&ジャローダ」のシナジーが「ぶっ壊れ」レベルで強いと話題になっていることを先日紹介した。しかし最近、それより怖いデッキが話題となっているので紹介していきたい。

それが「ミュウツーex」を中心としたデッキだ。元々ミュウツーexは強いカードだったが、“幻”パックの登場でさらに強化された形となる。

というのも、ミュウツーデッキは「サーナイト」の特性「トランスシェイド」でミュウツーにエネルギーをバンバンつけて50→150ダメージで倒す、という戦略で最強の呼び声も高かった。

それが今回の“幻”パックの登場により、「ミュウex」+「かけだし調査員」(ミュウ撤退用)+「幻の石板」(カード引き)+「リーフ」(ミュウツー撤退用)が加わって耐久力が増し、「新生最強デッキ」と呼べる存在まで強化されたというわけだ。

また、ミュウツー対策でHPが高く、高火力ワザ持ちのリザードンexを出された場合でも、ミュウの「ゲノムハック」で一撃KOできるのも強い。

「セレビィex」は確かに「ぶっ壊れ」ではあるが、コインの裏表で判定する以上、運が絡むのは間違いない。その点ミュウツーなら火力が安定しているのは魅力と言えるだろう。

今後も「ポケポケ」の動きには注目していきたい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

