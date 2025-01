1月29日、いよいよ「ポケポケ」に待望のトレード機能が実装されますが、今回は、このトレード機能を使うと達成できるシークレットミッションを7つご紹介します。ミュウ(イマーシブ)カードをはじめ、レアなアイコンやエンブレムなどがゲットできますので、トレード機能でコレクションを充実させましょう!

トレード機能で達成可能なシークレットミッション一覧

「最強の遺伝子」編

シークレットミッション1 ■カントー図鑑 完成!

シークレットミッション2 ■図鑑にカード226枚登録しよう

シークレットミッション3 ■最強の遺伝子ミュージアム①(ミュウツー)

シークレットミッション4 ■最強の遺伝子ミュージアム②(リザードン)

シークレットミッション5 ■最強の遺伝子ミュージアム③(ピカチュウ)

「幻のいる島」編

シークレットミッション6 ■図鑑にカード68枚登録しよう

シークレットミッション7 ■幻のいる島ミュージアム①

トレード機能で最も手に入れたい報酬が得られるミッションが「カントー図鑑 完成!」です。対象は「最強の遺伝子」パックに収録されたカードです。

ミッションの達成条件は、カントー地方のポケモン150種類を図鑑に登録すること。揃えるポケモンのレアリティは問いませんので、ポケモンの種類さえ合っていれば、ピカチュウでもピカチュウexでも、★1の絵柄違いであっても問題ありません。

無事ミッション条件をクリアーすると、ミュウ(イマーシブ)カードがもらえます。このカードは、このミッションを達成することでしか手に入らないので、ぜひゲットしましょう!

■達成報酬:ミュウ(イマーシブ)カード

もらえるカードはイマーシブではあるけど、exでもなく、HP60でワザのサイコリポートもダメージ20と至って普通。あくまでコレクションとして考えましょう。

「カントー図鑑 完成!」ミッションと似ていますが、もう少し達成条件が難しいのがこちらのミッション「図鑑にカード226枚登録しよう」です。こちらも「最強の遺伝子」パックが対象。

このミッションの達成条件は、「最強の遺伝子」の3つのパッケージに含まれる、すべての◆1〜◆4のカードをすべて図鑑に登録することです。達成には◆4が含まれますので、ノーマルexポケモンもすべて集める必要があります。

このミッション条件をクリアーすると、ミュウツー、リザードン、ピカチュウの、「最強の遺伝子」のパッケージイラストのアイコンをまとめてゲットできます。

■達成報酬:「最強の遺伝子」パッケージイラストアイコン 3種

ミュージアムミッションは、絵柄違いの★1カードを集めるミッションで、パッケージごとに用意されています。

ミュウツーパックでは、フシギダネ、カラカラ、ゴルバット、マタドガス、カイリュー、ピジョット、メタモン、ポリゴンの8種類集める必要があります。

ミュージアムミッションの報酬は、砂時計とショップチケットのセットです。

■達成報酬:チャレンジ砂時計36、パック砂時計12、ショップチケット10

リザードンパックのミュージアムミッションでは、クサイハナ、カイロス、ヒトカゲ、ギャロップ、ラプラス、フーディン、ヤドン、ニャースの★1カード8体が必要。

■達成報酬:チャレンジ砂時計36、パック砂時計12、ショップチケット10

ピカチュウパッケージでは、ゼニガメ、ギャラドス、マルマイン、ディグダ、ニドクイン、ニドキング、イーブイ、カビゴンの★1カード8枚が必要。

■達成報酬:チャレンジ砂時計36、パック砂時計12、ショップチケット10

「幻のいる島」パッケージのシークレットミッション「図鑑にカード68枚登録しよう」。

このミッションの達成条件は、「幻のいる島」パッケージに含まれる◆1~◆4のポケモンをすべてコンプリートすること。

ミッション条件を達成すると、ミュウの「幻のいる島」パッケージイラストのアイコンをゲットできます。

■「幻のいる島」パッケージイラストアイコン

幻のいる島にもミュージアムミッションがあり、①は★1カードをすべて集めることで達成できます。必要となるのは、ナッシー、ジャローダ、ヤトウモリ、シャワーズ、デンチュラ、マーシャドーの6種類。報酬は「最強の遺伝子」のミュージアムミッションと同じく。砂時計とショップチケットのセットです。

「幻のいる島」のミュージアムミッションは②も存在しますが、こちらは対象カードが★2のexカードになっており、トレード機能を使っても達成できません。報酬は同じく砂時計とショップチケットなので、無理に達成する必要はないかもしれません。

というわけで、トレード機能が実装され、これまで課金ユーザーやヘビープレイヤー以外は達成が難しかったシークレットミッションが、誰にでも比較的簡単に達成できるようになりました。ぜひ、ミッション達成を目指してみましょう!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。