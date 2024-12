つばさです!

お正月の毎日チャレンジ企画として、私もハマってる「ポケポケ」の開封記事を毎日お届けしようと思います。とりあえず第1回目は本日までの私のポケモン図鑑にいる子たちを全部さらしていきたいと思います。

お正月中にこの子達がどこまで増えるか、どんな子が仲間入りするのか、ご期待ください!

あと、この記事を見てくださった方にご相談があります。私の手持ちのカードで作れる強いデッキを考えてXなどでシェアしてくれるとうれしいです!! 編集部のほかのトレーナーに「勝ちたいっ」んです! ぜひみなさまのお力を貸してください!

つばさのカード(レアリティ順)

★以上

♢♢♢♢

♢♢♢

♢♢

♢

ちゃんとした強いデッキを組むにはまだまだカードが足りないのも承知しております。このパッケージに入ってるこのポケモン引くといいよ! というアドバイスもお待ちしております。

みなさま、一緒にお休み中に「ポケポケ」楽しみましょー!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

