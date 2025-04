『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』で本日4月7日より新イベントが開催中です。

バトルミッションをクリアーして得たチケットで、プロモパックを開封できます。封入されているのは新しい5種のポケモンです。それでは順番に見ていきましょう!

■パーモット(プロモ版★1バージョン)

イベント限定のレアカード。ワザやスペックはノーマル版と一緒だが、何と言っても絵柄が可愛い。最低1枚はゲットしておこう。

■カイリキー(プロモ版)

◆3枠のポケモンはカイリキー。絵柄以外はノーマル版と同じです。

■フローゼル(プロモ版)

フローゼルはワザ、HPともにノーマル版と違い、ノーマル版がHP90に対してプロモ版はHP100。ワザは、ノーマル版が1エネ30ダメージの「ウォーターアロー」なのに対して、プロモ版のワザ「きずにうちこむ」は、基礎ダメージ10に加え、相手ポケモンがダメージを受けていれば+60ダメージで合計70ダメージを与えられる、ハギギシリの1進化バージョンのような効果。ハギギシリと比べ、1エネで動けるのが偉すぎるので、ぜひこの機会に2枚ゲットしておきたい。

■アーボ(プロモ版)



プロモ版アーボもノーマル版とは性能違い。HPはノーマル版より10低い60。ワザの「どくばり」は、ワザのダメージこそないが、相手のバトルポケモンをどくにする。1エネで毒・ダメージ共に持っている悪タイプポケモンはほかにもいるけど、進化先に「おいつめる」が使える「最強の遺伝子」版のアーボックを選べるのが強い。毒状態のまま、ベンチに逃げられなくなるのがかなり嫌らしいので、こちらもぜひ2枚はゲットしておこう。

■ビッパ(プロモ版)



プロモ版ビッパもノーマル版と性能は一緒で絵柄違い。こちらも1枚だけは確保しておきたい。

周回デッキは?

今回のイベントは最高レベルのエキスパートでも攻略は比較的難しくない。ポケモンexが登場するのはエキスパートバトルのピカチュウexだけなので、闘タイプのデッキであればほぼほぼ勝っていける。バトルイベントは負けてもイベントパワーは減らないので、時間がない人はオート周回にしてゲットするのもありだぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

