「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは新パック「異次元クライシス」で追加されたウルトラビーストの代表格、マッシブーンexデッキのご紹介です。

ウルトラビーストであることの利点を活かした軽妙な立ち回りでテクニカルなカードゲームらしさが存分に味わえる草タイプのデッキです。

■マッシブーンex

2エネ30ダメージ、3エネで120ダメージと2エネから動ける強みを活かした立ち回りができるマッシブーンexですが、メインワザである「ビッグビート」は、1度使うと次の番には使えないという弱点があります。HPは140で、決して低くはないですが、ダメージ量がインフレしている昨今だと、レッドなどのサポートカード込みで割とワンパン圏内になってしまうのがやや心もとない印象もありますね。

■テッカグヤ

マッシブーンexの「ビッグビート」の欠点を補ってくれる特性をもつのがこのテッカグヤ。HP120の無色タイプのたねポケモンで、特性「ウルトラスラスター」は、自分の番に1回だけ、バトル場とベンチのウルトラビーストを入れ替えることができます。

このポケモンを2体ベンチに配置することで、1体目のテッカグヤの特性でバトル場のマッシブーンexをベンチに下げてテッカグヤを出し、もう1体の特性でテッカグヤを下げてマッシブーンexを入れ替えることで、連続して「ビッグビート」を使うことができます。

基本的に入れ替えのための要員なのでエネを付けることは少ないですが、自分の特性でいつでも他のウルトラビーストと入れ替われるので、壁役としても優秀。

■カミツルギ

カミツルギは、HPこそ60と少ないものの、たねポケで1エネ40ダメージ出せるというカモネギ並の強さ。しかもウルトラビーストなのでテッカグヤで入れ替えも可能で、さらに草タイプなのでエリカやリーフマントといった草タイプ向けのサポートカードも使うことができるのが強い!

本デッキの先鋒役です。

■フェローチェ

1エネでバトル場とベンチ1体の2体同時に20ダメージ入れられるフェローチェも優秀。こちらも先鋒候補ですが、バトル場のポケモンに集中攻撃した際にはカミツルギ、相手にベンチで育てるタイプのポケモンがいるならフェローチェと、使いわけると良いと思います。

■サポートカード

このデッキは、マッシブーンex+テッカグヤまでは固定で、あとは割と自由度が高いデッキです。サンプルに挙げている先鋒候補は非常に優秀ですが、ほかに有力な候補がいるなら入れ替えてもOK。さらに、サポートカードの組み方でも差が出るデッキだなと思います。てなわけで、ここではおすすめのサポートカードをご紹介。

エリカ

草タイプにだけ許されたHPを50も回復してくれるエリカはやはり真っ先に入れておきたいサポートカード。

ルザミーネ

先鋒の非exポケモンでダメージを稼ぎ、最後のマッシブーンexにつなぐ1・1・2の進行がこのデッキの本筋。というわけで、マッシブーンexをバトル場に出すタイミングだと、ほぼ誰かしらの味方が気絶している状態であることが多いです。そこで活躍するのがこのルザミーネ。先鋒がやられていた場合、そのポケモンに付いていたエネをトラッシュから引き上げてマッシブーンexに付けることができます。

また、まだ序盤でこちらの被害が1体だけであれば、マッシブーンexでなく、テッカグヤにエネを付けてコイントスで100ダメージを狙うという戦法も有用です。

ビーストナイト

ビーストナイトは倒した敵の数×10ダメージをアドオンしてくれるポケモンのどうぐです。レッドは対exポケモンにしか効きませんが、ビーストナイトは高HPの非exポケモン相手でもダメージが乗るので、これがハマるととても気持ちいい!

グズマ

そのほかのおすすめとしては、サンプルでは打点を補うレッドなどを採用していますが、本弾環境では毒を操るタイプのデッキもかなりいやらしいので、できればグズマも採用したいところ。このあたりは実戦で対戦して調整してみることをおすすめします。

実際使ってみた感想だと、マッシブーンexは運要素が比較的少なく、テクニカルなプレイングで勝敗が分かれるデッキという印象です。本弾のカードはどれも組み合わせを考えるのが楽しいポケモンばかり。ぜひいろんなパターンをつくって試してみてください。

強いぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。