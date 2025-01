みなさん、パック砂時計貯めていますか? え? もうすぐ120個貯まるので、10連パックを引くつもり? それはちょっと待ったほうがいいかもしれません。

というのも、実は1月中に新らしい拡張パックが登場するかもしれないといううわさがあるんです。

あくまでネットで囁かれている予想によるうわさですが、その根拠を聞くと「なるほど、ありえるかも」と思えます。曰く、



ポケポケの新パックの投入タイミングは、本家のポケモンカードゲーム(ポケカ)と同じサイクルなのではないか?

とのこと。ポケカも12月に新弾のテラスタルフェスexパックがリリースされたばかりですが、それ以前の拡張パックがいつ発売されたのかを振り返ってみます。

過去のポケカ拡張パックの発売日

テラスタルフェスex 発売日:2024年12月06日(金)

超電ブレイカー 発売日:2024年10月18日(金)

楽園ドラゴーナ 発売日:2024年09月13日(金)

ステラミラクル 発売日:2024年07月19日(金)

ナイトワンダラー 発売日:2024年06月07日(金)

変幻の仮面 発売日:2024年04月26日(金)

クリムゾンヘイズ 発売日:2024年03月22日(金)

という感じなのですが、よく見ると、3月の次は4月、その次は6月、7月、9月、10月、12月となっていて、サイクル的には1ヶ月、2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月という同じ周期で新しい拡張パックが発売になっているのです。もちろん、これ以前に遡っても同じサイクルです。

そこで、ポケポケの拡張パックタイミングですが、ポケポケがリリースされたのが2024年10月30日。拡張パック第1弾「幻のいる島」がリリースされたのが2024年12月17日(金)です。10月→12月と2ヶ月空いているので、次のリリースタイミングは「前弾投入から1ヶ月後の1月なのでは?」。と、うわさになっているというわけなんです。

ポケカの新パックの発売日は金曜日で揃っていますが、これは流通などの関係もあるでしょうから、ポケポケには当てはまらないかもしれません。ですが、「幻~」がリリースされたのも金曜日。もしポケポケの新規パックの投入も金曜日合わせがあるのなら、1月24日か1月31日の金曜日の可能性が濃厚かもしれません。

新しい拡張パック投入時にいち早くレアカードをゲットしたいなら、もう少しだけ、パック砂時計を貯めて待っておくのが得策かもしれませんよ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

