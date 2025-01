いよいよ新拡張パック「時空の激闘」の追加が来週1月30日に迫ったスマートフォン向けポケモンカードゲーム 『Pokémon Trading Card Game Pocket(以下、ポケポケ)』ですが、今回はすでに発表になっている追加ポケモンの中から、これはぶっ壊れてると話題のルカリオの性能を考えてみます。

実はサブマリンブローは2エネ60ダメージのワザ

ルカリオのどこがブッ壊れなのか? 2エネで40ダメージというワザ「サブマリンブロー」の攻撃力、HP100という体力は、そこまでブッ壊れというほどの性能ではありません。むしろ弱め?とも感じてしまうほどですが、しかし、特性である「ファイティングコーチ」が破格の性能なのです。

「このポケモンがいるかぎり、自分の闘ポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージを+20する」

闘タイプであればすべてのポケモンの攻撃力が+20されるわけですから、当然ルカリオのサブマリンブローにも当てはまり、実質攻撃力は2エネ60ダメージということなのではないかと思われます。

また、ルカリオはミューexで「ゲノムハック」されても、相手は40ダメージで、こちらは60ダメージが出せるという効果もあります。

そして、この特性の驚くべき点は、効果の重複について記述がないことです。たとえば、ジャローダの特性である「みつりんのぬし」には、「この特性は重ならない。」という記述があります。

特性効果を重ねることができるのであれば、場にルカリオが2体いた場合、+40ダメージになりますので、ルカリオの攻撃力は2エネで80ダメージという恐ろしい性能になるんです。

それどころか、オコリザルなんて1エネで90ダメージですよ。なんだそれ(笑)。

とはいえ、そうなるとやはり気になるのはHP100という体力でしょう。HP100は、現環境のほとんどのポケモンexの攻撃力でもワンパン圏内です。

ルカリオ+マーシャドーがかなりの脅威に!

そこで輝くと思われるのが、同じく闘タイプであるマーシャドーとの組み合わせです。

マーシャドーのワザ「リベンジ」は、「前の相手の番に相手ポケモンのワザで自分のポケモンがきぜつした場合、相手のポケモンに100ダメージを与える」というものですが、これにルカリオの特性が合わさると120ダメージ出すことができ、サカキで攻撃力アップすれば、130ダメージで、HP満タンのミュウexやセレビィexも1撃できぜつさせることができます。

もちろん、ベンチにルカリオが2体いれば、リベンジ+サカキで150ダメージ出すことができ、HP満タンのミュウツーexですらワンパンで倒すことができてしまうことになります。怖っ!!!!

ルカリオコーチは遠隔攻撃を教えるのが苦手

このように、ルカリオの登場で大幅強化が見込まれる闘タイプのデッキですが、唯一その恩恵を受けられないと思われる闘ポケモンがこちら。

そう。ギャラドスex進化前のコイキングキラーの名を恣にしたベンチ狙撃の鬼こと、サワムラー氏。え、なんで? と思った方、もう一度特性ファイティングコーチの内容をよく読んでみましょう。

「このポケモンがいるかぎり、自分の闘ポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージを+20する」

そうなんです。対象となっているのは相手のバトルポケモン、つまり、バトル場に出ているポケモンだけなので、ベンチに控えているポケモンへのダメージは、たとえワザの効果であってもダメージが乗らないのです。

それは残念、というより、流石にベンチのポケモンに70ダメージずつ与えられてしまったら、ブッ壊れどころかゲームにならないですからね。

ともかく、1体の情報がわかっているだけでも、いろいろな可能性が見えて楽しくなってきますね。新拡張パック「時空の激闘」で追加される新カードは140枚以上という噂ですので、本当にがらりと環境が変わることになると思ます。ワクワクしながら待ちましょう!

