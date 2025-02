スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)にて、2025年2月28日(金)15時から追加される新パック「超克の光」の一部のポケモンの性能が判明した。ここでは、ガブリアスexについて紹介。

■ガブリアスex

◆4闘タイプの2進化ポケモン。HP170で、ワザの「ドラゴンクロー」は3エネで100ダメージ。また、1エネで50ダメージの「ちょくげきだん」というワザも用意されている。

エネトラッシュがあるわけでもなく、この使い分けにどういったメリットがあるのかいまいち定かでないが、エネを貼り切る前でも攻撃できるためだとしても、2進化ポケモンであれば、進化途中で2エネまで貼るのはそこまで難しくはないと思えるのだが、現時点ではいまいちピンと来ない。複合エネデッキでの活躍を期待してのことなのか……。

大変失礼しました。全然機能を読み違えていました!(13:22修正)

この「ちょくげきだん」は、1エネからバトル場、ベンチを問わず攻撃できるワザなので、ネオラントやドンカラスのような役割も果たすことができるものだ。

また、ノーマル版のガブリアスは、火・水エネの2色が必要なドラゴンタイプだったが、ex版は闘タイプで登場した。単色エネで登場したことで、エネ事故の心配がなくなり、闘タイプということでルカリオのダメージブーストも受けられるのが強み…なのだが、現時点ではちょっと心配なことがある。

ノーマル版ガブリアスはサポートカードであるシロナによって、+50ダメージを加えることができ、最大150ダメージ出せるのが強みだった。しかし、シロナのカードをよく見ると、「自分のガブリアス、トゲキッスが使うワザのダメージを+50する」と書かれている。ポケポケでは、ノーマル版とex版は別のポケモンとしてカウントされているので(同時にデッキに2枚ずつ組み入れられる)、恐らくだが、シロナの効果もガブリアスexには乗らない可能性がある(現時点では不明)。

こうなると、ガブリアスexは2進化な上に最大ダメージが100と、ちょっと微妙な性能に思えてくるが、果たしてシロナ以外にこのポケモンを強カードとして活躍させる手段があるのか。新パックで追加されるすべてのカードが明らかになるまでは判断できないが、このカードの活躍のさせ方が分かれば、あるいは闘タイプデッキが覇権を握る可能性もある!?

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。