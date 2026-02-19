【70％オフ】「スターオーシャン4」17周年でリマスター版が924円　オンリーワンの造形美と疾走感あるバトルが印象深い“はじまりの物語”

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　スクウェア・エニックスは2月19日、2009年に発売した「スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-」を紹介するポストを投稿。シリーズ初となる宇宙船での惑星間移動や、おなじみの"アイテムクリエイション"などのシステムを搭載し、好評を博した。今年で発売から17周年の記念日となる。

　発売当時は背景やキャラクターの造形美に度肝を抜かれ、疾走感ある高難度のバトルが楽しかった思い出がある。

　また、シリーズの作中時間で最古となる“はじまりの物語”を描いているのも特徴。シリーズを通してよく聞くキーワード「未開惑星保護条約」が締結されるにいたる、いわば宇宙開拓時代の物語のため、刺さる人にはとくに好まれる作品だ。

　まだ未プレイ、もしくはもう一度遊び直したいという人は、ちょうど今なら「スクエニ FEBRUARY SALE」の対象となっており、PlayStation 4版「STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster」が924円（70％オフ）で購入できる。

　もちろんPS5で起動できるので、よければ遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は2026年2月25日までだ。

 

© 2009, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. Developed by tri-Ace Inc.

■関連サイト