スクウェア・エニックスは2月19日、2009年に発売した「スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-」を紹介するポストを投稿。シリーズ初となる宇宙船での惑星間移動や、おなじみの"アイテムクリエイション"などのシステムを搭載し、好評を博した。今年で発売から17周年の記念日となる。

発売当時は背景やキャラクターの造形美に度肝を抜かれ、疾走感ある高難度のバトルが楽しかった思い出がある。

また、シリーズの作中時間で最古となる“はじまりの物語”を描いているのも特徴。シリーズを通してよく聞くキーワード「未開惑星保護条約」が締結されるにいたる、いわば宇宙開拓時代の物語のため、刺さる人にはとくに好まれる作品だ。

まだ未プレイ、もしくはもう一度遊び直したいという人は、ちょうど今なら「スクエニ FEBRUARY SALE」の対象となっており、PlayStation 4版「STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster」が924円（70％オフ）で購入できる。

もちろんPS5で起動できるので、よければ遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は2026年2月25日までだ。

