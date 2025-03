2025年3月27日(木)、スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)のテーマ拡張新パック“シャイニングハイ”が発表された。

前弾パックの”超克の光”から約1ヶ月での新弾投入と、かなりハイペースでのアップデートとなり、ランクマッチの開催を前に、また大きく環境が変わりそうだ。

本弾には、『ポケットモンスター 赤・緑』『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』に加え、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場するポケモンも収録。

さらに、本作から「色ちがいのポケモン」のカードが登場するとのこと。

すでに発表されている新カードたち

exスタートデッキミッションが開催

ゲーム内で展開されるミッションを達成することで、9種類のスタートデッキのうち1つを入手できるイベントを開催。新たにポケポケをはじめようと思っている人は朗報だ!

1つのデッキは20枚のカードで構成されており、選択したデッキに応じて20枚のカードが入手できる。各デッキは、新リザードンex、新ピカチュウex、ルカリオex、ギラティナexなど、本弾で投入されるexポケモンが中心となっており、各タイプごとに1体ずつ用意されている。なかなか引けないexポケモンは、このミッションを通じて手に入れるのも手だ!

3月28日(金)より、ランクマッチ開幕

ついにランクマッチも開幕! 「ランクマッチ シーズンA2b」と銘打たれ、シーズンごとにランクを競うことになる仕様のようだ。また、シーズンが終了した時点のランクに応じてエンブレムを獲得できる。

開催期間:2025年3月28日(金)15時00分〜4月27日(日)14時59分

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。