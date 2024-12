ポケポケには達成すると様々な報酬が手に入るたくさんのミッションがありますが、ミッション一覧には表示されない隠れミッション、シークレットミッションが存在します。 その中のひとつに、ミューのイマーシブカードがもらえるシークレットミッションがあるのをご存知でしょうか?



ミュウのイマーシブカードがもらえるのは、「カントー図鑑 完成!」というミッションで、達成するには初期パック「最強の遺伝子」のポケモン150種類を図鑑に登録する必要があります。

それってめちゃくちゃ大変じゃん! と思った方も多いと思いますが、ある程度自分で図鑑を埋めていけば、誰でもこのミッションを達成できるチャンスがあります。今回はその方法を解説していきましょう。

まずは自分の持っていないポケモンを知ろう

まずは、まだ図鑑に登録されていないポケモンをチェックしましょう。やり方は、「自分のカード」の画面で、図鑑ナンバーの表示スイッチをオンにします。

続いて、その隣りにある虫眼鏡のアイコンをタップし、検索画面の下のほうにある「拡張パック」から、表示したいパッケージを選択します。

「最強の遺伝子」の各パッケージのカードのうち、未登録のカードを調べてメモしておきます。

ここで1点注意しておきたいのは、「カントー図鑑 完成!」のミッション達成に必要なポケモンの登録は、レア度は問わないということです。たとえば、上の画像で抜けているナンバー003のポケモンはノーマル版のフシギバナですが、フシギバナexをすでに持っているので、図鑑にはフシギバナが登録されている、とカウントして構いません。ただし、これは「最強の遺伝子」に含まれるポケモンに限っていて、新たに追加された「幻のいる島」の同種のポケモンやプロモカードでゲットしたポケモンは含まれませんので注意してください。

「パック開封ポイント交換」で残りのカード、ゲットだぜ!

では残りのカードをどうやって手に入れるかですが、その手段のひとつが「パック開封ポイント交換」です。パック開封の画面で「最強の遺伝子」パック側を選び、右下にあるアイコンをタップ。そこで表示される画面から、図鑑完成に必要なポケモンを、貯まっているポイントと交換することができます。

交換することができる…のですが、ここでもちょっと注意点がありますので、今すぐ交換するのは少し待ったほうが良いかも知れません。

現在貯まっているポイントで、必要なポケモンをすべて揃えられるのであれば、今すぐ交換して揃えてしまってもいいとは思います。

ですが、すべてのカードを揃えるにはポイントが足りない!とか、ほかにも欲しい2枚目のカードがある!といった場合には、もう少しの間だけポイント交換するのは待ちましょう。

というのも、ポケポケでは近々フレンド同士のカード交換できる「トレード」機能が追加される予定だからです。この機能は2025年1月に実装予定となっています。つまり、足りないポケモンはフレンド同士でトレードし合って揃えればいいのです。

とはいえ、現時点ではカードの交換方法や対象にできるカードも発表されていません。もしも交換対象になるのが「◆~◆◆まで」といった条件などがあった場合、ポイントで優先的に交換するのは、「◆◆◆」以上のレア度の高いポケモンということになります。また、その逆もありえます。ですから、現時点ではポイントでカードを交換するのは待って、フレンドとのカード交換機能が実装され、その仕様が明らかになった時点で、改めてポイントで交換するカード、フレンドと融通し合うカードを決めると良いと思います。

というわけで、このミッションを達成したい人が現時点で行っておくべき行動は、自分の持っていないカードを把握して、そのカードを余分に持っている人を探し、今のうちにフレンド登録しておくことです。そうすれば、1月には幻のイマーシブカード「ミュウ(イマーシブ)」がゲットできますよ!

