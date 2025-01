1月に新拡張パックが追加されると発表になった「Pokémon Trading Card Game Pocket」(以下ポケポケ)ですが、この新拡張パックから、新たな種類のカードが追加されるのではないかと評判です。

その新たなカードというのが、「ポケモンのどうぐ」。実はこの「ポケモンのどうぐ」は、割と早い段階でゲーム画面内でその名前が確認されていて、いつ実装されるのかと話題になっていました。

この「ポケモンのどうぐ」が、1月の拡張パックで追加されるのではないかというのです。

「ポケモンのどうぐ」って何?



ポケモンのどうぐは、これまでのプレイヤーが直接使うポケモン図鑑などのグッズと違い、バトル場やベンチに出した自分のポケモンカードに対して使うことのできるカードで、本家ポケモントレーディングカードゲーム(ポケカ)ではすでに様々な種類のポケモンのどうぐが登場しています。

たとえば、「たべのこし」は、「自分の番の終わりに、このカードをつけているポケモンがバトル場にいるなら、そのポケモンのHPを20回復する」という効果を発揮するカードで、自分のターンが終わるたびにこのカードが付いたポケモンのHPを回復してくれます。

紙のポケカでは、1匹のポケモンにつけられるポケモンのどうぐは1枚だけで、ほとんどのカードは気絶させられるまでその効果が続きます。また、自分の番に何枚でも使えますが、一度つけたカードの効果は付け替えることができません。

ただし、ポケカは1つのデッキに60枚のカードを使いますが、ポケポケでは20枚しか使えません。ポケモンのどうぐを入れたければ、その分、ほかのカードをデッキから外す必要が出てきます。つまり、種類が増えたからといっても、無尽蔵に使えるわけではないということです。

ポケポケでの仕様がどのようなものになるのかはまだ分かりませんが、このカードの登場により、これまでより戦略の幅が大きく広がるのは間違いないでしょう。

どんなポケモンのどうぐが実装されるのか?

ポケカに実装されているポケモンのどうぐはかなり数が多いですが、その中からポケポケに最初に実装されそうなカードをいくつか予想してみたいと思います。

これらのカードが実際に登場するかどうかは分かりませんが、こうして眺めてみるだけでも、かなり色々と戦略が変わってきそうな気がしませんか? 今あるカードにこんな効果がついたら強そう!と連想してみるだけでもワクワクしてきますね!

