末広町って秋葉原？ 「秋葉原」って、街のどこからどこまでを指す名称か知ってる？

秋葉原って、どこからどこまで？

世界でも最大級の電気街、そしてカルチャーの発信地、秋葉原。「ゲーミングPC欲しいから、秋葉原に行きたいんだよね！」なんて、よく聞くセリフ。

これだけ通信販売が主流になっても、PCやスマホ、パーツ類などの「デジタル感のあるもの」や、アイドルグッズや公式アイテムなど「推し活感」のあるもの、フィギュアやカードゲームなど「サブカルチャー感のあるもの」を扱うお店が数えきれないほどに並び、そこに大勢の人が集う、あの街にしかない魅力が、やはり、ある。

だが、ふと考えたことがある。「秋葉原へ行こう」と言う時の秋葉原って、一体、街のどこからどこまでの範囲を指すものだろう？ ということである。

駅の周辺だけか、上野などの隣接するエリアに切り替わるギリギリまでが秋葉原なのか。末広町あたりは、秋葉原に含めてしまってもいいものなのか？ あるいは違うのか？

秋葉原エリアの終わり、上野エリアのはじまり

以前にも取り上げたように、秋葉原という名称は、かつて静岡から勧請した「秋葉（アキバ）大権現」に由来する。その流れで、あのあたりが「秋葉原」と呼ばれるようになり、時代が少し進んでJRの駅名が「秋葉原」に定められたことで、秋葉原は秋葉原になった。

住所的にも秋葉原という場所がある。行政区分としては台東区だ。その「台東区秋葉原」がどの辺りなのかというと、秋葉原のメインストリートである中央通り（東京都道437号秋葉原雑司ヶ谷線）を末広町方面に進み、蔵前橋通りに差しかかる少し手前に位置している。

この辺りまで歩くと、「いかにも秋葉原」という雰囲気は薄れてくる。蔵前橋通りを渡ってそのまま歩くと、住所も「台東区上野」に切り替わる。

だが、ここには、とある難しさがある。蔵前橋通りの向こう側へ進んで“数分歩くと”「台東区上野」になるが、切り替わる直前までは、「千代田区外神田」なのである。

秋葉原といえば千代田区外神田。じゃあ、千代田区外神田なら、秋葉原と言えるのか？

秋葉原店にするか、末広町店にするか

明確で万人が納得する答えは、もしかすると、「ない」かもしれない。「中央通りの終わる、蔵前橋通りとの交差点までを、秋葉原ということにしましょう」という意見と「住所を基準にして、千代田区外神田なら、秋葉原ということにしませんか？」という意見の、両方がありそうだ。

なにか、この問いを解くためのヒントはないか。参考までに、秋葉原エリアと上野・御徒町エリアの近辺に立ち並ぶお店の店名を見てみることにした。そして、実におもしろい現象が起きていることに気がついた。

基本的には、千代田区外神田の住所を持つ店舗は「秋葉原店」を名乗っているケースが多いのだが、千代田区外神田から台東区上野に切り替わるギリギリまで行ってみると「外神田店」や「末広町店」などの店名が増えてくるのだ。

皆さんはどう思われるだろう？

蔵前橋通り周辺にお店を持つことになった会社では、きっと、店舗の仕様を決める会議で、こんな会話が交わされるはずだ。

部長「社長、ここの店舗名は、秋葉原店にしますか？ それとも末広町店にしますか？」

社長「うーん、秋葉原店と言ってしまうと、秋葉原駅からは少し歩くからなあ……末広町店の方が良いんじゃないか？」

部長「ただ、秋葉原を名乗った方が、土地感のないお客様にとっても、だいたいのエリアが把握しやすいとも思うのですが……」

社長「ま、そう言われたら、そうなんだけど。仮に秋葉原駅で降りて、このお店まで歩く人がいたら、『駅から遠いお店』って思われちゃうかもしれないじゃん」

部長「はい、そのリスクはありますよね……」

社長「その点、『末広町店』ってつけておけば、末広町駅で降りてくれる人が増えるから、『駅からすぐのお店』ってことになるじゃん？」

部長「しかし、秋葉原という名前は、いまや海外にも通用しますので、インバウンド的にもですね……」

社長「うーん、そこを考えるとねえ……そういう面もあるんだよねえ。結局、どちらの方が、お客さまがたくさん来てくれる状況を作りやすいのか、という話になるかもしれないが……」

部長「うーん……」

社長「うーん……」

ちなみに、お茶の水側はどうなのかというと？ それはまた次の機会に。

ひとつ言えることは、私たちアスキーがいつもイベントをしている場所は、東京都千代田区外神田の3丁目。JR秋葉原駅から徒歩ですぐ。誰に聞いても絶対に意見が割れない、完全なる秋葉原だということである。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しました！

TOKYO Gaming-PC STREET 7 in LIFORK AKIHABARA II

2026年3月7日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

春、到来！ 新生活に合わせて、ゲーミングPCやPCパーツ、周辺機器を新調しようとウズウズしている人も多いのではないだろうか。

最新のゲーミングPCを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってくるぞ！

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」の開催日は2026年3月7日（土）！

「最新パーツのトレンドを一気に押さえたい」「そろそろPCを買い替えたいけど、今ってどうなの？」そんなモヤモヤも、ここで一気に解消しよう。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろん実施予定。来場の記念になるノベルティもばっちり用意！

新しいPCとの出会いがあるだけでなく、知識もレベルアップできるこのイベント。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していくので、イベント当日までASCII.jpを要チェックだ！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

「TOKYO Gaming-PC STREET 7」はイベント参加の事前予約を受け付けております。詳しくは下記リンク先の案内をご覧ください。

▲「TOKYO Gaming-PC STREET 7」参加申込

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・PCメーカー展示解説

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

PCメーカー展示解説

気になること、わからないことをメーカーに聞こう！ ゲーミングBTO PCメーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCや周辺機器などを展示。こだわりや設計思想を担当者が自ら解説し、選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場になっています。

さらに、各ブースにはPCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部の解説員も常駐します。パーツ選びのコツや、ゲームタイトルごとの最適構成などをしっかり解説。「ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、各ゲーミングBTO PCメーカーの解説を聞いてくださった方には、巨大ガラガラでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスが。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがあります！ すごっ！

謎解きイベント

2025年12月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 6」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年3月7日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN

協賛：be quiet!