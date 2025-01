開封9日目 またしてもキラッとしました!



みなさまこんばんは。本日もキラっとしました!

というわけでお正月休み9日分の開封レポートをお届けしてきましたが……。やっぱり終われない。このままじゃ…。というわけで、とっておきの砂時計120個使って、最後に10連パックを引きます!

みなさん、やりました。やってやりましたよ、最後に。どうですか。

そして残りのカードはこんな感じに。

お正月休みだけで、かなり図鑑が充実した気がします。いやー、いいお正月だったなぁ。みなさんはどんなお正月でしたか? それでは、また明日からがんばりましょう!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。