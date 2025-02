2025年2月27日(木)23時から、ポケモンの日を記念してポケモン公式チャンネルで配信されたポケモン関連の最新情報を公開する番組『ポケモンプレゼンツ』にて、スマホ向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』(ポケポケ)の新拡張パック“超克の光”が発表された。

登場するのは2025年2月28日(金)からで、通常であれば15時からのアップデートにより実装になるはずだ。

ポケモンプレゼンツで公開されたPVでは、この新パックで登場予定のポケモンカードの姿が何体か確認できたので、まずはこちらを見ていこう。

PVでお目見えした新カードたち

さらにキャンペーンやランクマッチの情報も!

■スペシャルプレゼントキャンペーン

放送開始時の2月27日23時からスタートしたスペシャルプレゼントキャンペーン。◆4以上が確定で1枚以上封入されている「最強の遺伝子」のピカチュウ、ミュウツー、リザードンパックをそれぞれ1パックずつプレゼントボックスから受け取れる。アクセスしてもプレゼントが届いていない人は、アプリを再起動してみよう。受取期間は、4月30日(水)14:59までだ。

■特別ミッション

アルセウスパックの導入と同じく、28日(金)15:00から特別なミッションが開催されると予告された。内容については告知されていないが、報酬は各種砂時計やトレードメダルのようだ。

■ランクマッチ開幕

そしてついにランクマッチも開幕になるとアナウウンスがあった。開始は3月末とのことだが、ランクマッチの導入で、よりバトルが白熱することになりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

